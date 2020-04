Mientras que en algunos edificios se leen carteles aberrantes y los vecinos amenazan a todos los que trabajan en salud, otros, les agradecen, los aplauden y reconocen su labor.

Trabajar en el sistema de salud en tiempos de coronavirus no es nada fácil. No solo porque les toca combatir en la primera línea de fuego al virus sino que también hay un plus: luchar contra la psicosis que la sobreinformación sobre el COVID-19 generó en la gente.

Médicos, enfermeros y hasta farmacéuticos se han topado con carteles intimidatorios -firmados por «los vecinos»- en los espacios comunes de los edificios amenazándolos para que abandonen el establecimiento y acusándolos de poner en riesgo la salud del resto.

Pero lo cierto es que dentro de tanta maldad, discriminación y daño moral para con ellos hemos visto también la contracara: los agasajos, regalos, aplausos y homenajes. Los argentinos solidarios.

Como este caso en Bahía Blanca que se viralizó y que tiene como protagonista a Mayra Beron una enfermera oriunda de Punta Alta. Recibió un reconocimiento especial por parte de la propietaria del departamento que alquila: el regalo de no pagar por dos meses el alquiler «en agradecimiento» a su labor diaria.

«Gracias por tan lindo regalo para conmigo y ojalá existan más personas como ella (Mercedes Fonseca, la locadora). Hoy no nos llevamos nada al cajón… más que lindos gestos ¡como estos!», escribió la protagonista de esta linda historia en medio de la pandemia.