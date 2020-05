La intendenta Fernanda Alonso, viajó a la capital provincial para entrevistarse con el gobernador, Sergio Ziliotto y hacerle entrega de todos los protocolos que le fueron entregados durante las reuniones que ha mantenido, durante la última semana, con diversos sectores de la ciudad.

Deportistas y comerciantes de General Pico elaboraron sus propios protocolos para ir flexibilizando las condiciones impuestas por el decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que rigen en nuestro país y se lo acercaron a Alonso.

Entre los sectores que estuvieron reunidos con la intendenta en los últimos días, figuraron Runners y ciclistas, empresarios gastronómicos y hoteleros, profesores de lenguas extranjeras y artes marciales, fotógrafos, Disc Jockeys, decoradores, catering y quienes están ligados a la organización de eventos sociales e instituciones como la Cámara de Comercio o la Asociación Italiana XX de Septiembre.

“Actividades recreativas comerciales y culturales que aún no están exceptuadas, me presentaron sus propuestas para poder reactivar sus actividades. Las he entregado a cada sector involucrado y al gobernador, para que sean analizadas”, comentó al respecto la intendenta.

Lanzamiento de “Reinauguramos la Calle”

Sobre las 11:00 la responsable del Ejecutivo piquense estuvo presente en el anuncio conjunto que realizaron el Gobernador Sergio Ziliotto y el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Gastón Iviglia, presentando el lanzamiento de diversas promociones destinadas a incentivar el consumo interno a través de tarjetas de crédito, descuentos y otras alternativas y posibilidades para que la gente acceda a servicios y bienes, a través del banco de La Pampa.

La promoción incluye un 25 % de descuento en todas las compras, en todos los comercios que adhieran, en todos los rubros y todos los días de la semana, con tres cuotas sin ningún tipo de interés Esta promoción, lanzada por el Banco de la Pampa se llamará “Reinauguramos la Calle” y estará vigente a partir de mañana en toda la provincia.

Sobre su presencia en este lanzamiento oficial Alonso comentó que: “El gobernador nos ha invitado a conocer esta propuesta, junto al presidente del Banco de La Pampa. Es fundamental cada anuncio que se va haciendo, pensando en cómo reactivar esta economía, golpeada primero por la crisis y ahora por la pandemia. Es bueno tener información de primera mano y seguir sosteniendo esta reactivación juntos”, aseguró..

Reapertura de la Actividad Industrial

En cuanto a la línea seguida por la ciudad en lo referente a la flexibilización, Alonso remarcó que ha estado en consonancia con el Gobierno provincial, en función de los avances que se vienen dando.

Por otra parte, Fernanda Alonso también se refirió a la reapertura de la actividad industrial: “Hay empresas a las que les ha costado más que a otras, algunas pudieron estar exceptuadas desde el primer día, en función de que estaban ligadas al agro o a lo alimenticio. Aquellas empresas que están radicadas en la zona franca, siempre estuvieron exceptuadas por estar dedicadas a la comercialización internacional. Son distintas las situaciones, ahora veremos esta semana la reactivación será del 100% y veremos cuál es el impacto.

En este sentido la intendenta destacó especialmente el esfuerzo realizado por los empresarios y comerciantes: “La verdad es que ha habido un gran esfuerzo por parte de todos los empresarios de Pico, para sostener los puestos de trabajo y poder abrir hoy sus puertas».