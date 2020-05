Un grupo de representantes de las instituciones locales que imparten clases de enseñanza de lenguas extranjeras mantuvieron un encuentro con la intendenta Fernanda Alonso, con el propósito de avanzar en el regreso de las clases en forma presencial. Como otros sectores económicos y productivos de la ciudad solicitan la posibilidad de reapertura de sus actividades.

Clases Virtuales

La profesora María Alejandra González comentó que plantearon a la intendenta la situación del rubro, que por el momento no está contemplado que pueda volver a trabajar con asistencia presencial de los alumnos, aunque aclararon que hasta ahora han venido impartiendo el dictado de clases, de manera virtual.

“Si bien pertenecemos al ámbito de la educación, somos educación no formal y estamos dentro del rubro de comercio. La enseñanza de una lengua se ha vuelto muy importante, pero frente a la situación desatada por la pandemia, a la hora de priorizar, los padres hoy la ponen en un segundo plano”, señaló la profesora González.

Entre los motivos que provocan esto Maria Alejandra González mencionó la situación de desborde que sufren los padres frente a la cantidad de tareas escolares que tienen sus hijos, sumando a las cuestiones de índole económica.

“El aprendizaje de una lengua es una cuestión que hoy los padres están dejando de lado. La gran mayoría ha optado por abandonar y de esa manera aliviar un poco la carga económica familiar”, indicó. Y añadió que el sector se encuentra muy complicado: “tenemos que seguir haciendo frente a los compromisos y los gastos y nos vemos con una merma económica muy importante”, dijo González.

Protocolo Para Volver a Dictar Clases de Manera Presencial

Los docentes le alcanzaron a la intendenta Alonso, un protocolo que fue elaborado con la idea de volver con las actividades presenciales.

“Considerando que el número de alumnos que nosotros manejamos por aula es tantismo menor que el del aula de una escuela, lo cual nos permitiría guardar el distanciamiento que se requiere, siguiendo todas las normas de sanidad e higiene recomendadas, usando tapabocas, higienizando todo antes y después de cada clase, no permitiendo el desplazamiento en las aulas, que cada alumno maneje sus propios útiles y que a la hora de corregir no se acerquen hasta el pupitre del docente, si no que se haga una corrección general”, especificó la docente.