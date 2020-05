La intendenta Fernanda Alonso se refirió a la denuncia realizada públicamente por el concejal radical, Guillermo Coppo, quien había repudiado el alquiler de una vivienda, a través del área de Desarrollo Social del municipio

“Había nueve viviendas en la misma situación, de las cuales ya tenemos cinco renovaciones, que fueron aprobadas por el Concejo Deliberante y hemos pedido la devolución de dos expedientes, uno de ellos es el que mediáticamente todos conocen, de la calle 19 y el otro es de un complejo de dos departamentos que comprenden a dos familias. Hay un tercer expediente que aún no ha sido elevado, que también está en revisión”, dijo Alonso.

La intendenta de la ciudad informó que “el Departamento Ejecutivo Municipal ha pedido la devolución de dos expedientes al Concejo Deliberante, que tienen que ver con casas que se han destinado para personas de escasos recursos”, comentó y agregó además, que se trata de alquileres que venían de larga data y que al momento en que asumió la actual gestión, se encontraban todos los contratos vencidos.

La responsable Departamento Ejecutivo local, explicó que el número de viviendas alquiladas, ha bajado ostensiblemente con el paso de los años. “Son casas que el Municipio ha venido alquilando y otorgándole estos espacios para vivir a distintas familias. En un momento llegaron a ser 121. Sistemáticamente, gestión tras gestión, se fue trabajando para ir achicando este número y hoy son tan sólo nueve los inmuebles alquilados”, señaló.

La Municipalidad pidió la revisión de los contratos

En cuanto al caso puntual, denunciado por el Concejal coppo, del inmueble ubicado en calle 19, su primer contrato de locación data de 1998.

“Después continuó renovándose y prorrogando la vigencia de esos contratos. Cuando asumimos, en diciembre de 2019, nos encontramos con estos contratos vencidos y lo que hicimos fue enviarlos al Concejo Deliberante”, señaló la intendenta.

Fernanda Alonso aclaró que fue la propia Municipalidad la que le pidió al Concejo Deliberante la autorización y la revisión de los inmuebles para volver a firmar, o no, esos contrato vencidos.

“No se puso a buscar para indagar por los problemas que tuviera la gente, sino que existía un expediente elevado por el propio Municipio y que ahora estamos solicitando que se devuelva, porque el inconveniente ya ha sido solucionado y la persona que vivía en este lugar ya ha sido reubicada”, manifestó.

Se siguieron todos los caminos administrativos correspondientes

La gestión empezó a trabajar el 10 de diciembre de 2019, con la posibilidad de ir dando solución definitiva a estos últimos nueve casos de inmuebles alquilados que aún quedan, como ya se hizo en gestiones anteriores. “En el mientras tanto, se ha seguido trabajando con las familias, en alternativas de solución definitiva; mientras se seguían los caminos administrativos que corresponden, se continuó abordando la cuestión social de esas familias”, pormenorizó la responsable del Ejecutivo.

En cuanto a la denuncia realizada por el edil de la oposición, Fernanda Alonso señaló que “lo que podía haber hecho el concejal es controlar el gasto efectuado, mediante rendición de pago de esos alquileres, mientras el inmueble estuvo alquilado. Lo que se hizo desde el Ejecutivo es el camino que debe seguirse, que es pedir autorización al Concejo, para que nosotros firmemos o no ese convenio. No se hizo nada que no correspondiera, en función de los marcos normativos vigentes”

Diálogo y predisposición

Por otra parte, la jefa comunal se refirió al diálogo y a la predisposición que ha mostrado la gestión desde su inicio y que ha sido ponderada por el propio concejal Coppo: “Un día antes que se celebra la sesión del Concejo Deliberante, me reuní con todos los presidentes de bloque, donde trabajamos sobre el destino del Fondo Solidario, estuvimos con el concejal Coppo y no me planteó ninguna cuestión que le preocupara, relacionada con esto que ahora denuncia como una violación a los Derechos Humanos de las personas que estaban en ese lugar. Cuestión sobre la que yo podría haberle adelantado que estamos trabajando con esta situación, la verdad es que esto sorprende. Este diálogo que tiene con el Ejecutivo y que el concejal Coppo valora tanto, no lo utilizó. Era algo que ya estaba solucionado e incluso el inmueble se está devolviendo, podría haberse informado mejor de culá era el estado de cosas, preguntando y dialogando. Pero él tomó otro camino y lo respeto, en política sabemos que a veces las cosas son así. Lo que hoy estoy haciendo, es decirle a la comunidad que hemos pedido la devolución de dos expedientes, en función de que nosotros pretendemos actualizar esa situación, porque cambió, porque lo social es dinámico y requiere actualización permanente”, señaló Fernanda Alonso.

Finalmente Alonso indicó que se ha solicitado al Concejo Deliberante la remisión de los dos convenios, por los que habíamos pedido autorización: “Porque en el transcurso, hemos logrado mudar a quien habitaba en la calle 19 y estamos trabajando en la devolución del bien inmueble, Hoy no vive nadie en ese lugar”.