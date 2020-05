Representantes de un grupo de gastronómicos de la ciudad, dueños de bares, confiterías y restaurant, se reunieron con la intendenta Fernanda Alonso, para avanzar en el protocolo a cumplir en caso de flexibilizar la actividad. Del encuentro participaron también el secretario de Gobierno, Pablo Pildain; de Economía, Luis Anconetani; el director de Habilitación y Control Comercial, Gabriel Martín y referentes del rubro gastronómico de la ciudad.

La misma, tuvo por objetivo ultimar detalles respecto de la inminente apertura al público de bares, confiterías y restaurantes.

“Somos un grupo de gastronómicos que tenemos bares, restaurantes, confiterías, todos con gente que atiende en los locales, a diferencia de las rotiserias que no tienen gente sentada en el local, sino que venden para afuera, nosotros solamente nos permitieron el servicio de delivery pero en nuestra actividad particular, el servicio de delivery representa un mínimo porcentaje que no nos alcanza para cubrir ni el 30% de los costos fijos”, contó Daniel Ferreira, representación del grupo.

La reunión fue muy positiva, estamos muy contentos por la celeridad que tuvo la Municipalidad en la respuesta, a lo que dijo el Gobernador ayer. Ayer a las 17 horas el Gobernador anunció que iba a haber una flexibilización para nuestro sector, a la tardecita nos comunicamos con la municipalidad y nos dieron la reunión para hoy, y probablemente esto se defina en breve y para los primeros días de junio estaremos abriendo en forma parcial nuestros locales”, expresó con entusiasmo.

“La apertura es inminente, la celeridad con la que se movió la Municipalidad la verdad que es muy bueno”, insistió.

“Por supuesto tendremos un protocolo, ya en una reunión que tuvimos días atrás con la intendenta, habíamos presentado un protocolo, guiándonos en otras provincias que ya abrieron y ya tienen protocolos aprobados por Nación, como es el caso de Jujuy que es uno de los más estrictos; probablemente sea muy parecido a este, al cual le agregamos algunos puntos para cumplir con las normas de higiene y seguridad”, sostuvo Ferreyra.

“Hoy además trajimos un ejemplo de un local armado, con los planos, como para que el resto de los bares y restaurantes puedan tener una guía”, finalizó Daniel Ferreyra.