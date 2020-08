El empresario de Catriló, Juan María Bompadre, relató cómose fueron sucediendo los hechos que derivaron en una agresión muy violenta con la policía local.

Según sus palabras éste fue el corolario de los que venía sucediendo en las primeras semanas de la cuarentena. Luego de un cruce de palabras con un efectivo del Puesto Caminero de Catriló, Bompadre llamó al Ministerio de Justicia de Santa Rosa para poder aclarar la situación ya que actividad laboral también está ligado con el sector agropecuario y de producción de alimentos, consiguiendo ir de un lado a otro sin problemas hasta este miércoles. “La bronca viene de ahí”, indicó Bompadre.

Lo de ayer, “fue un claro atropello policial”, al tiempo que indicó: “Me trataron mal, la discusión fue empeorando, y luego de 15 minutos irrumpe la policía con armas largas en mi oficina, y nos trabamos en una lucha, me logran esposar y me llevan a la comisaría. Estuvimos casi dos horas y me iniciaron una causa”.