En el marco de las políticas impulsadas por el Gobernador de la provincia, Sergio Ziliotto, destinadas al mantenimiento y desarrollo de las actividades económicas, se presentó desde el Ministerio de la Producción la plataforma de ventas online “Tiendas La Pampa”.

El anuncio, conferencia de prensa mediante. contó con la presencia del titular de la cartera Ricardo Moralejo; el subsecretario de Industria, Comercio y PyMES, Silvano Tonellotto; y director de Comercio y Competitividad, Pablo Nicoló Cavalaro.

La plataforma “Tiendas La Pampa” fue desarrollada con el objetivo preservar la actividad económica pampeana y, en consecuencia, mantener las fuentes de trabajo en el actual contexto de emergencia sanitaria.

Se puede acceder a través de www.tienda.tradelapampa.com.ar y se encuentra a disposición tanto para industrias como para comercios pampeanos, que dispongan de un local físico para venta al público, y que deseen realizar ventas a través del canal digital con todas las ventajas que ello trae aparejado, entendiendo que el comercio digital se constituye hoy en una herramienta fundamental para lograr mejores oportunidades de mercado.

Se invitó a todas las industrias y comercios pampeanos a registrarse y subir sus productos para comercializar, como así también a los intendentes y jefes comunales a acompañar esta iniciativa y hacerla extensiva a las empresas y comercios de sus localidades.

Es importante destacar que en la tienda se encuentra a disposición una sección llamada “Instructivos” https://tienda.tradelapampa.com.ar/instructivos/ en donde se coleccionan los videos tutoriales para asistir a los interesados en participar en la misma.

Por cualquier consulta al respecto, los interesados podrán comunicarse telefónicamente al: (02954) – 455255 o por correo electrónico a: comercio@lapampa.gob.ar.

Ricardo Moralejo

El ministro de la Producción destacó que el objetivo es llevar adelante las actividades económicas de los diferentes sectores activos de la provincia, tanto de la industria, del comercio, como de los servicios. “Para eso venimos trabajando hace tiempo en una plataforma industrial con el nombre de «Trade La Pampa», que tiene por finalidad hacer conocer todo el tramado industrial provincial, tanto a nivel regional como a nivel internacional, y de ahí surgió el nombre. La idea es hacer conocer nuestras industrias y potenciar la capacidad para poder llegar a diferentes mercados y que la demanda pueda disfrutar nuestros productos y la competitividad de los mismos”, explicó.

Luego remarcó que la plataforma comercial que se presentó “está a disposición de todos los comerciantes, industriales y artesanos de La Pampa”.

“Esta plataforma digital, comercial, tiene por finalidad poner toda nuestra actividad comercial, industrial, a disposición del consumidor pampeanos y al comercio nacional”, contó.

“Es importante que por la situación sanitaria que tenemos podamos entregarle a todos los comercios la posibilidad de vender de manera online. Podrán participar los comerciantes de todas las localidades de La Pampa. No solo lleva a conocer la oferta comercial que tenemos, sino de darle a cada pampeano, la posibilidad de poder comprar dentro de La Pampa en plataformas comerciales. En la medida que compremos productos pampeanos, movemos la economía provincial. Sabemos que tenemos productos de calidad, que somos competitivos en el precio, que tenemos empresas serias, ¿entonces por qué no comprar en empresas pampeanas?”, afirmó.

Por último, Moralejo indicó que la plataforma ya esta operativa. “Es para satisfacer la demanda de los pampeanos en un mercado online. El objetivo también es hacer una competitividad pampeana a los que son los mercados digitales. Y muchos comercios pampeanos no entraban y de esta manera, las empresas pueden estar produciendo y compitiendo”, concluyó.