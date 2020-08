A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram,el exintendente de la ciudad de General Pico, Juan José Rainone, dio la noticia de que ya encontraba en su casa,tras haber recibido el alta médica.

Rainone confirmó por medio de la red social, su recuperación con el siguiente texto:

«Ya en casa, aún recuperándome, quiero agradecer eternamente a todos los que me enviaron un mensaje de aliento y fuerza. Sin dudas eso ayudó mucho a mi ánimo. Por otra parte no quiero dejar de destacar el increíble trabajo del Sistema de Salud, a los médicos y enfermeros que están todos los días poniendo el cuerpo por todos los pacientes. Digo «todos los días“ no solo por los que dimos positivo con COVID; si no que ellos están las 24 hs acudiendo a cualquier tipo de urgencia.

NO quiero olvidarme de nadie, administrativos, cocineros, personal de limpieza, TODOS TODOS los que se comprometieron en esta Emergencia Nacional.

Nuevamente gracias !!!»