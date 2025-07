General Pico: denunció una estafa virtual por $7 millones y acusa al banco de no hacerse cargo

Un vecino de General Pico, cliente del Banco Francés desde hace más de una década, denunció haber sido víctima de una estafa virtual por casi 7 millones de pesos. Según su relato, los ciberdelincuentes tomaron control de su computadora personal y realizaron múltiples operaciones bancarias sin que el sistema exigiera ninguna verificación adicional. Lo más grave, asegura, es que la entidad se niega a reconocer el hecho como un fallo de seguridad propio.

El episodio ocurrió el pasado miércoles 25 de junio, cuando la víctima accedió al home banking desde su notebook, como lo hace habitualmente. Al poco tiempo, un cartel extraño apareció en la pantalla y el equipo quedó bloqueado. “Perdí completamente el control del dispositivo y tuve que apagarlo”, relató en diálogo con este medio.

Minutos después, su celular comenzó a recibir notificaciones de transferencias no reconocidas, enviadas a una persona radicada en Buenos Aires. “Me di cuenta de lo que estaba pasando y me alarmé muchísimo”, aseguró.

El hombre se presentó de inmediato en una sucursal del banco y también radicó una denuncia en la Comisaría Primera. Allí le informaron que el proceso de revisión demoraría unos 10 días hábiles, aunque no le ofrecieron ningún tipo de medida preventiva ni contención financiera mientras tanto.

Lo que más indignación le generó al damnificado es que las operaciones no fueron frenadas por los filtros de seguridad habituales. “No me pidieron el TOKEN, ni el código por SMS, ni el reconocimiento facial. Burlaron todo. Me vaciaron la cuenta corriente en pesos y en dólares, sacaron un préstamo a mi nombre y también lo transfirieron”, denunció.

Pasado el plazo estipulado, la respuesta del banco fue tajante: no se harían cargo de la pérdida. El cliente asegura que la entidad no explicó cómo se vulneraron sus sistemas, ni ofreció compensación alguna. “Es inaudito que el banco no asuma la responsabilidad ante estas fallas reiteradas. Hay varios casos como el mío”, advirtió.

El caso ya fue formalizado por la vía legal y se encuentra bajo investigación de la Fiscalía local. Además, será presentado ante la Dirección de Defensa del Consumidor.

“Te deja pensando si realmente es seguro guardar la plata en un banco. El trato fue frío, distante, como si no les importaran los ahorros de la gente”, concluyó el damnificado, que por el momento sigue sin respuestas ni soluciones.