Hoy en el programa de radio 37 AM 980 «Una mañana de locos» habló Karen Burgos contando una historia de vida tan triste como real reclamando que la dejen vivir con ella.

«No me dejan verla y solo tengo contacto cuando me llaman desde el hogar. Ella se pone muy contenta y me pide que la venga a buscar», dijo Karen.

A continuación el audio donde Karen nos cuenta su petición: