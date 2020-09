La diseñadora Elsa Serrano murió al incendiarse su departamento en un edificio situado en el barrio porteño de Retiro, según confirmaron fuentes de su entorno. Serrano murió por «asfixia por inhalación», determinaron hoy los peritos forenses.

El siniestro se produjo por causas que se investigan alrededor de las 20:15 en la calle Maipú 986, donde vivía la modista, cuyo nombre real es Elsa Romio, de 73 años. Los investigadores están seguros de que se trata del cuerpo de la diseñadora ya que la mujer, nacida en 1947 en Italia, vivía sola y no tenía empleada doméstica, según contó su yerno quien hoy subió a la vivienda junto con los peritos.

Fuentes policiales agregaron que el incendio ocurrido en su vivienda se produjo a partir de un «accidente eléctrico» a raíz de un cortocircuito en un transformador de una de las lámparas colocadas en la ventana.

En diálogo con Ámbito, su colega y amigo Benito Fernández se mostró conmocionado por el siniestro. “Estoy en shock, éramos re amigos, hablábamos todos los días”, dijo. En ese sentido, reconstruyó algunos hechos de este miércoles y comentó: “A las 18.20 me manda un mensaje de WhatsApp que yo le contesto a las 19.10 y ella ya no lo lee. Los bomberos llegan a las 20. Es muy raro, no entiendo qué pasó, no se entiende nada”.

Al lugar arribó el Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Ciudad y Befer de Policía Federal por un incendio de forma generalizada en tres ambientes del departamento situado en el tercer piso, contrafrente de ese lugar.

Los bomberos entraron por el edificio lindero desde la terraza y descendieron hasta el lugar en cuestión. En ese sentido, el accionar generó que las llamas estuvieran controladas, más allá que los bomberos siguieran con los trabajos extinguiendo pequeños focos.

El cuerpo fue retirado a las 3 de la madrugada y se implantó consigna en el lugar. Personal de siniestros de bomberos intentaron determinar la causa del foco pero el proceso se detuvo durante la madrugada por falta de luz, aunque retomaron su tarea en las primeras horas de la mañana con luz natural.