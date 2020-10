Bomberos voluntarios de Córdoba y brigadistas que dependen del Ministerio de Ambiente de la Nación siguen combatiendo este lunes los incendios en los departamentos de Cruz del Eje y en el sur provincial. Hay brigadistas pampeanos, mientras que grupos de bomberos voluntarios aguardan ser convocados.

En diálogo con Cadena 3, el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la Provincia, Claudio Vignetta precisó que el foco más preocupante es el que está en la zona de Las Albahacas, El Chacay, Huerta Vieja y Achiras (departamento Río Cuarto).

«Tenemos activo el incendio en Las Albahacas que vino de San Luis. Allí están activos dos pinares de mucha dificultad. Este domingo a la noche bajaron su intensidad pero tendremos trabajar todo el día para controlarlos», detalló.

Mariano Capri Leoni, un productor de la zona, trabajó personalmente junto a otros colegas para ayudar a la Brigada Forestal Comechingona con el combate de incendios.

«Los bomberos llegaron y no conocían la zona. Estuvieron un rato y se fueron. Ya no me preocupa el campo, sino que va para el bajo, y ya tenemos esa experiencia de otros años», señaló.

Por otra parte, Claudio Vignetta indicó que hay otros dos focos activos que son el que se encuentra en Cruz de Caña y el que se dirige hacia Soto, ubicados en el departamento Cruz del Eje.

«Ambos tienen actividad pero muy baja. A primera hora, saldrá el avión vigía pero creemos que el pasado sábado y domingo pudimos atacar directa», señaló.

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa de Soto, precisó que ya operan los aviones hidrantes y desplegaron más de 220 efectivos en las zonas.

«Se espera que el trabajo de hoy sea tan bueno como el del domingo, que se concluyó con el 80% de los incendios. Luego por la tarde desmejoró el tiempo con viento, aumento de temperatura y disminución de la humedad, lo que hizo que algunos focos se reinicen», agregó.

Estiman que la jornada termine con guardia de cenizas completa sobre el perímetro, y que este martes se de por finalizado el incendio, que perjudicó la zona de Oro Grueso, La Candelaria, Negro Huasi y Las Cañadas.