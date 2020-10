En una entrevista con el programa de Radio 37 AM 980 Una Mañana De Locos, el presidente la UCR de la provincia de La Pampa, Julio «Tito» Pechín, dijo que «se necesita un nuevo Cambiemos con otras figuras». Aseguró que «Macri no suma» y que el ex presidente «es el pasado».

También se refirió a la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández: «Es una linda carta pero equivoca algunos términos, ella cree que el bimonetarismo es causa cuando en realidad es un efecto».

Además sostuvo que «a nivel provincial y municipal es necesario un acuerdo entre todas las fuerzas políticas».

A continuación, el audio de la entrevista: