Durante una ceremonia que se realiza este viernes al mediodía en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández pretende que todos los gobernadores firmen el Consenso Fiscal 2020 que, entre otras cosas, les permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y redefinir sus esquemas impositivos, medidas con las que podrían corregir sus déficits provinciales.

Por otra parte, el nuevo pacto establece que los distritos deben suspender sus reclamos judiciales contra el Gobierno nacional, punto que es objetado por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien directamente pidió que fuera eliminado como condición para la firma.

El nuevo acuerdo también contempla la eliminación de la rebaja del Impuesto a los Ingresos Brutos que afectaba a las provincias y a mantener la exención de ese impuesto a las Leliqs.

Pero La Pampa, al no tener la economía en rojo no necesita de este auxilio y, según confirmó este jueves a Diario Textual el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, la provincia no firmará el pacto.

“El gobernador va a viajar para acompañar la política federal del Presidente Alberto Fernández pero no estaría firmando el acuerdo”, le dijo a El Diario otra fuente oficial.

“El consenso apunta más que nada a aliviar la situación de las provincias endeudadas, y La Pampa no tiene deudas. Digamos que es inocuo, no tiene sentido firmarlo”, explicó la misma fuente.