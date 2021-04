Juan Carlos Passo denunció que hay un sector dentro del radicalismo piquense que «tira fichas» y por eso no se ha afiliado a más gente. Los identificó como aquellos que hoy no quieren que vuelva como afiliado.

En relación a su ficha de afiliación dijo que el partido tiene 30 días para resolver y que no tiene ninguna inconducta apartiaria. «Yo renuncié al partido y hoy vuelvo, no se puede sancionar a alguien que no era afiliado». Recordó que al sector que «tira las fichas» les ganó durante 20 años y por eso están preocupados por su regreso al partido.