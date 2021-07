La vicepresidenta Cristina Kirchner trató al trapero L-Gante como un ejemplo de progreso durante un acto que repartió tablets del Gobierno en Lomas de Zamora. “Con la notebook de Conectar Igualdad y un microfonito de mil pesos, hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, dijo.

En diálogo con A24, el músico de 21 años, llamado Elian Angel Valenzuela, contó cómo fue el proceso de grabación de su primer éxito. En la entrevista, contradijo los dichos de la ex presidenta.

“La notebook del Gobierno no la tuve en la escuela, la cambié por un celular o vendí el celular para conseguirla, no recuerdo bien. Pero fue así cómo la conseguí”, contó.

Y agregó: “No me siento usado porque ella habló del logro que yo tuve con los pocos recursos que tenía. Pero lo que quiero corregir es que la compu que me dieron a mi es porque la persona que me la dio no le dio uso”.

Además, L-Gante explicó que no conoce a Cristina personalmente. “Me causó un gran impacto esto de estar como ejemplo o referente. No quiero transmitir malos mensajes, yo cuento mi realidad, no es para imitarla. En los momentos malos la pasé mal y en los buenos, bien”, afirmó.

“Yo de chico no podía ir a la escuela todos los días, en los barrios pasa eso”, añadió sobre su difícil infancia.