Durante la tarde de este miércoles se reunió la comisión de labor parlamentaria del Concejo Deliberante de General Pico a fin de delinear los temas que conformarán el orden del día de la décima primera sesión ordinaria.

Por ello el presidente del Concejo, Daniel López, reunió a las y los referentes de cada uno de los bloques que conforman el cuerpo de cara a una nueva sesión que tendrá un total de 26 puntos a tratar.

De manera presencial las y los ediles llevarán a cabo a partir de las 8.30 horas del jueves 8 de julio la sesión 11° en la sala de sesiones del edificio legislativo local con el siguiente orden del día:



1 Acta Anterior;

2 Expediente Municipal N° 4654/21 sobre Saneamiento Urbano solicitud ajuste tarifario;

3 Expediente Municipal N° 4656/21 sobre Agua potable solicitud de ajuste tarifario;

4 Expediente Municipal N° 4657/21 sobre alumbrado público ajuste tarifario;

5 Expediente Municipal N° 4846/21 solicitud factibilidad para Plan Provincial de viviendas servicios Urbanos e Infraestructura en General Pico 200 viviendas;

6 Expediente Municipal N° 5894/21 Convenio de colaboración entre la Municipalidad de General Pico y el Colegio Médico Veterinario de La Pampa, Delegación Zona Norte;

7 Expediente Municipal N° 6128/21 Convenio de concesión del servicio de separación y recuperación de los residuos sólidos urbanos con la Cooperativa de trabajo “Reciclados Don Alberto Ltda”;

8 Correspondencia recibida 5765 Comisión Provincial de Patrimonio Cultural sobre venta ex Casa Venus o Filippini;

9 Proyecto de Ordenanza bloque Propuesta Federal 5774 instituyendo el 15 de Octubre como el Día del Bastón Blanco;

10 Proyecto de Ordenanza bloque Propuesta Federal 5775 declarando el 26 de septiembre como el Día del Bastón Verde;

11 Proyecto de Resolución bloque UNIR 5766 solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la ampliación de estructuras para realización de actividades físicas;

12 Proyecto de Resolución bloque Unión Cívica Radical 5767 solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre modalidad de pago electrónico para los contribuyentes;

13 Proyecto de Resolución bloque Unión Cívica Radical 5768 solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre la situación de abastecimiento de combustible en aeropuerto local;

14 Proyecto de Resolución bloque Propuesta Federal 5769 sobre solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal gestiones para ampliación del aforo en templos religiosos;

15 Proyecto de Resolución bloque Propuesta Federal 5770 solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal mayor control de estacionamiento de vehículos de gran porte;

16 Proyecto de Resolución bloque Propuesta Federal 5771 solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal control del cumplimiento de la Ord. 55/97;

17 Proyecto de Resolución bloque Propuesta Federal 5772 solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la construcción de sendero peatonal en paseo Juan Pellegrino;

18 Proyecto de Resolución bloque Propuesta Federal 5773 solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe en relación a la Resolución 35/19 de este Concejo Deliberante;

19 Despacho de Comisión N° 1 y 2 Expediente Interno N° 82/21 Expediente Municipal N° 3696/21 solicitud renovación arrendamiento inmueble afectados a cuencos pluviales ubicado catastralmente en Sección I – Fracción C – Lote 8 – Parcela 65, 66 y 67 Expediente Interno N° 95/21 Expediente Municipal N° 5074/21 solicitud verificación hectáreas afectadas a arrendamiento Sra. Azucena Fernández;

20 Despacho de Comisión N° 1 y 2 Expediente Interno N° 97/21 Expediente Municipal N° 5414/21 alquiler inmueble para familias de escasos recursos económicos;

21 Despacho de Comisión N° 1 y 2 Expediente Interno N° 99/21 Expediente Municipal N° 5555/21 Proyecto de Ordenanza sobre bonificación cánones locativos en locales de terminal de Ómnibus;

22 Despacho de Comisión N° 1, 2, 3 y 5 Expediente Interno N° 100/21 Expediente Municipal N° 5648/21 convenio de colaboración entre el Gobierno de la Provincia de La Pampa y la Municipalidad de General Pico para Transferencia de Fondos;

23 Despacho de Comisión N° 1 y 3 Expediente Interno N° 59/20 Proyecto de Ordenanza bloque UCR modificando la Ordenanza N° 144/17 capítulo V art 27mo inc. b)

Expediente Interno N° 94/21 Expediente Municipal N° 4913/21 proyecto de Ordenanza modificación Ordenanza 144/17

Expediente Interno N° 98/21 Expediente Municipal N° 5476/21 sobre modificación de la Ord. 144/17;

24 Despacho de Comisión N° 1 y 5 Expediente Interno N° 96/21 Expediente Municipal N° 5078/21 sobre aprobación de convenio particular de cooperación Mutua entre la Municipalidad de General Pico y la Universidad Nacional de La Pampa;

25 Despacho de Comisión N° 2 Expediente Interno N° 57/21 Nota Municipal N° 490/21 rendiciones de cuenta y la carpeta de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de enero 2021;

26 Despacho de Comisión N° 2 Expediente Interno N° 58/21 Nota Municipal N° 491/21 Rendiciones de cuenta y la carpeta de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Febrero 2021.