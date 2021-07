El cierre de listas para las elecciones PASO dejó varias certezas, entre ellas, los dirigentes de renombre que desembarcarán en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

La coalición opositora Juntos por el Cambio es la que aporta la legión más numerosa de «pesos pesados» que harán pie en el Parlamento, ya que pondrá en el ring a nada menos que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para competir en la Ciudad, pero también al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en la provincia.

Además, volverán al ruedo dos integrantes del ala política y centrista de Cambiemos como el ex ministro de Interior Rogelio Frigerio y el ex titular de la Cámara baja Emilio Monzó, dos díscolos que despiertan nerviosismo en los sectores más ultra y antiperonistas del macrismo.

Monzó, ya separado del PRO, firmó en el tercer puesto de la lista de Facundo Manes, el reconocido neurocirujano que quedó en el centro de la escena por la interna que librará contra la lista de Santilli en la provincia de Buenos Aires, acaso el round más entretenido de las PASO.

En el radicalismo otro que se suma a la primera línea de la discusión política parlamentaria es el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein, quien encabezará la sorpresiva lista del sector radical que quedó afuera del armado de Horacio Rodríguez Larreta, que incluyó a la UCR porteña de Martín Lousteau.

«Adelante Buenos Aires», la lista que integra junto a Facundo Suárez Lastra y que apoya el actor Luis Brandoni cuenta con el visto bueno de dirigentes de la cúpula de la UCR nacional como Mario Negri.

El ex presidente Mauricio Macri fue uno de los perdedores del cierre de listas, pero logró ubicar en lugares expectables de las listas al controvertido ex director de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, y al ex ministro de Turismo Gustavo Santos, quien quedó en primer lugar de la nómina de Diputados por Córdoba.

El ex ministro de Educación Alejandro Finochiaro y el ex canciller Jorge Faurie también firmaron como candidatos a diputados nacionales, pero en lugares que no les aseguran el ingreso a la Cámara baja.

En el Frente de Todos, la figura más notable que retornará al Congreso es el actual ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien llamativamente fue relegado al lugar número 12 de la lista de precandidatos a diputados nacionales, aunque su acceso a la banca no corre peligro.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien tuvo varias etapas como jefe del bloque kirchnerista en Diputados, participará de la interna del peronismo santafesino pero como precandidato al Senado.

El legislador porteño y asesor presidencial Leandro Santoro es una figura ascendente dentro del universo oficialista que viene pidiendo pista hace rato para llegar a las primeras ligas de la política nacional.

El radical K fue elegido por el presidente Alberto Fernández para encabezar la lista de diputados nacionales por la Ciudad.

El ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo buscará revancha de la fallida experiencia electoral del 2017, cuando no le alcanzó para llegar al Senado y esta vez su desembarco a Diputados está prácticamente asegurado.

En la izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño aspiran a retornar a la Cámara baja desde las listas del Frente de Izquierda Unidad.