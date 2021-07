El fiscal general Armando Agüero aclaró los sucesos acaecidos anoche en la Alcaidía de la ciudad de General Pico, en una pelea entre presos ocurrida antes de la medianoche, que concluyó con una persona fallecida y varios heridos.

Una veintena de reclusos generaron una reyerta, por motivos que no se han dado a conocer todavía, y esta pelea de internos dejó como consecuencia un fallecido, cuya identidad es Luis Miguel De Titto, un herido que recibió lesiones punzantes de diferente consideración de las que fue atendido en el Hospital local y que derivaron en una intervención quirúrgica, de nombre Miguel Pérez, y otros detenidos con lesiones de diversa índole pero que no revestían gravedad, y que no ameritaron atención médica.

Todo se dio por una discusión entre unos 20 presos de un total de 50 aproximadamente, en donde se utilizaron elementos punzantes y otros de uso diario.

Tuvieron que intervenir tanto el personal de la Alcaidía, como del Grupo Especial y de Comisaría Primera para poner fin al conflicto que duró varios minutos.

La víctima fatal habría recibido tres heridas punzantes y falleció dentro del pabellón.