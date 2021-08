El actor italiano Gino Renni falleció a los 78 años tras dos meses de estar internado por coronavirus en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento.

Renni estaba hospitalizado desde el 6 de junio y tenía las dos dosis contra el coronavirus de Sinopharm. El cuadro se complicó cuando le descubrieron la semana pasada una bacteria que afectaba a sus riñones, por lo cual tuvo que someterse a un tratamiento de diálisis.

La noticia fue anunciada en las redes sociales por us amigos y productores artísticos Gustavo Yankelevich y Carlos Rottemberg.

A los pocos días de internado, fue derivado a terapia intensiva por una neumonía bilateral.

“Al final no me dieron el alta, al contrario, me pasaron a terapia intensiva para tener más control. Ahí voy a estar monitoreado, dicen que es para mejor”, contó Renni a La Nación.

Renni nació en Calabria, Italia, con el nombre de Luigi Melieni Mollo, se instaló en la Argentina a los tres años, junto a su familia.

En la década del 60 comenzó su carrera en los medios: debutó como cantante en 1961, en Radio El Mundo, durante el programa Canta Italia, presentándose como Gino Renni.

En televisión, participó de El club del clan y Nino, con los que grabó discos, La tuerca, Mesa de noticias, Operación Ja-Já y Brigada Cola.