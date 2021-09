La fiscal Verónica Campo se refirió a la recaptura de Gastón Quintero, condenado por el doble homicidio de Rancul.

Admitió que «el 80% prácticamente de nuestra población carcelaria son condenados que no deberían estar en las comisarías. Nuestras comisarías son de tránsito, nosotros no tenemos servicio penitenciario; el personal está capacitado para prevención e investigación, la Policía de nuestra provincia no está formada para cuidar detenidos condenados».