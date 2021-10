El gobernador Sergio Ziliotto llegó a la localidad de Doblas junto al secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el presidente del IPAV, Jorge Lezcano; las gerentas del IPAV, Erica Riboyra y Romina Montes de Oca; para hacer entrega de 10 viviendas y recorrer obras. La comitiva oficial fue recibida por el intendente Fabián Zabala.

Previo a la entrega de viviendas Ziliotto y Zabala recorrieron obras en ejecución, como la ejecución de 14 cuadras de asfalto, trabajos que según precisó el jefe comunal, “hace 27 años que no se ejecutan” en localidad.

Además observaron las obras en el Albergue Municipal, que se realizan a través del programa nacional “Argentina Hace”, la refacción del Jardín de Infantes que había sido afectado seriamente por un tornado que azotó Doblas y hoy está en funcionamiento.

El intendente Zabala detalló que además se encuentran en ejecución la reconstrucción de la iglesia, la ampliación y trabajos en el cementerio, obras diversas en el Parque Municipal y veredas, tapiales y cordones construidos son costo alguno para los doblenses.

“Esto recién comienza”

“Nada más ni nada menos que diez familias acceden a un techo propio. Quizá -reflexionó Ziliotto- sea la acción de Gobierno que más satisface, que más llena el alma, lograr desde el Estado provincial que diez familias, aquí, en Doblas, accedan a una vivienda propia”.

“Tenemos que tener en claro que esto recién comienza. Pasamos una época muy dura, en la que no tuvimos un Gobierno nacional que nos ayudara a paliar ese déficit habitacional. Por eso, en una decisión de Gobierno, ya que es una política pública garantizar el derecho a la vivienda digna, desarrollamos este programa de forma permanente”.

“Siempre -continuó el mandatario pampeano- le he dicho a las y los intendentes que construyan viviendas, que a medida que se termina una, comienza otra; porque tenemos que honrar el esfuerzo de todas y todos los pampeanos. Cuando construimos viviendas no lo hacemos ni con la plata que sale de mi bolsillo ni del bolsillo del intendente, sale de todos los pampeanos, por eso hablamos de un sistema solidario en el cual todos tenemos responsabilidades”.

“Este día -aseguró Sergio Ziliotto- es un punto de inflexión porque han accedido a un derecho. Es tiempo de pensar en las 141 familias que aún esperan que sigamos dando respuestas”.

Generación de trabajo

“Sabemos -dijo Ziliotto- que también tiene que estar el complemento: la generación de trabajo. Ya se ven las variables de la recuperación económica, pero todavía no pega de lleno en el bolsillo. Somos optimistas. En eso estamos trabajando, generando trabajo, generando actividad económica en un esquema en el cual todavía la actividad privada no derrama lo que debería derramar, hay un Estado que sigue invirtiendo”.

“Disfruten de su nuevo hogar”

Zabala recordó que “en los años ’90, con mi familia, pudimos acceder a un techo propio. La felicidad, la emoción y las ganas que teníamos de entrar en esa inmensa casa. Hoy ustedes podrán hacerlo. Costó muchísimo terminarlas, pero podemos decir orgullosamente que ya pueden disfrutar con sus hijos y familiares de su nuevo hogar”.

“Este barrio se comenzó a construir durante el gobierno de Carlos Verna, que en el 2018, luego de que Nación no cumpliera con la promesa de viviendas, él nos acompañó para que esto se hiciera realidad, por eso llevará su nombre. Se combinaron aportes municipales y provinciales. Agradezco enormemente la ayuda y el acompañamiento que nos brindó desde un principio el gobernador Ziliotto”, expresó el jefe comunal.

“Es importante destacar que estos diez hogares se construyeron con mano de obra local y con materiales adquiridos en nuestra localidad, además podemos decir que es uno de los únicos barrios de La Pampa que cuenta con termotanques solares y biodigestores en lugar de pozos ciegos», concluyó.

“Hoy nos vamos a nuestra casa”

Samanta Zárate, en representación de los adjudicatarios, expresó que “hoy los vecinos de nuestro pueblo recibimos estas casas. A partir de mañana comenzaremos a transformarla en nuestro hogar. A partir de hoy podremos decir: ‘me voy a mi casa’ o ‘estoy en mi casa’, es algo difícil de poner en palabras lo que sentimos”.

“Muchos de nosotros -explicó- no pudimos acceder a un crédito bancario para construir una vivienda, pero encontramos un Estado presente y federal, que a través del Gobierno provincial y el municipal, nos permitió cumplir nuestro anhelo. Gracias señor Gobernador, gracias señor intendente. Vecinos de mi barrio: hoy nos vamos a nuestra casa”.