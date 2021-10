El Concejo Deliberante de General Pico realizó la entrega de reconocimiento por su trayectoria al orfebre y artesano piquense Adalberto «Coco» Sanez, conforme a la resolución 81/21 aprobada en la última sesión ordinaria.

Daniel López, presidente del Concejo, recibió a Sanez que llegó acompañado al edificio legislativo por su familia para este breve pero emotivo acto, que consistió en la entrega de la normativa mencionada y de una placa recordatoria. Estuvieron presentes además los y las referentes de los distintos bloques que conforman el cuerpo: Alicia Campo por el Frente Justicialista Pampeano, Adriana García por Propuesta Federal y Marcello Capellino por UNIR.

Una vez finalizada la actividad el artesano reconocido sostuvo, “no me imaginaba ser un ciudadano destacado, todavía es como que no me cae la ficha, porque pienso en lo que significa destacado, o sea que te destacas y no termino de caer. Humildemente nunca quise destacarme, siempre quise hacer artesanía con todo el amor, con toda el alma, amo la artesanía y amo mi trabajo. Y bueno y aparentemente me he destacado por mi propia labor. No quiero destacarme por sobre alguien sino por lo que hice, por lo que amé, en ese sentido es ese destacado”.

Coco Sanez se mostró muy emocionado y destacó en varias oportunidades el acompañamiento de su compañera de vida Mari y de su hija e hijos, no solo en este día especial sino a lo largo de los 25 años de trayectoria.

Sobre su gran y reconocida trayectoria explicó “me hubiese gustado haber empezado antes con la artesanía, yo empecé cerca de los 38 años. Recuerdo que cuando era más chico mi mamá me dijo que no iba a poder estudiar y que ya había hablado con un señor que me iba a enseñar un oficio y bueno me enseñó este oficio que era la artesanía. También me hubiese gustado antes haber enseñado a más gente, porque no hay personas con este oficio, con estas ganas. En La Pampa no sé si hay uno o dos alumnos, que yo he tenido, que les he enseñado y siguen, pero no se ven, trabajan en sus casas. Así que en resumidas cuentas es largo el camino recorrido y si de algo estoy seguro es que voy a seguir amando la artesanía”.

Coco Sanez ha sido destacado en varias oportunidades a nivel nacional y a nivel provincial. Sobre sus trabajos resaltó, “he hecho muchos muy importantes, regalos que los he hecho yo porque quise o que me han encargado también. Los bastones de mando fueron muy importantes, también lo que he hecho importante son los cetros para reinas, por ejemplo la reina provincial de la alfalfa, nacional de la ganadería, reina nacional del trigo, no solo los cetros sino las coronas, todos fueron trabajos hermosísimos”.

Consultado sobre su trabajo más significativo dijo, “el bastón que le hice a Carlos Verna, porque es un gobernador que todos los pampeanos hemos respetado, es un gobernador que ha puesto en marcha una provincia, es un gobernador muy querido, muy seguido, y creo que todos seguimos con la misma bandera de Carlos Verna. Y después de eso todos los regalos que le he hecho a mi familia, que tienen un valor grande desde lo emocional”.

Gran Orgullo

Por su parte, Daniel López, expresó “es un orgullo poder llevar adelante este reconocimiento a Coco, una persona que conocemos y siempre hemos estado acompañando su trayectoria, desde sus inicios como un gran referente de la cultura y por supuesto, de nuestra ciudad que con el paso del tiempo por su calidad en lo que hace, fue reconocido a nivel provincial, fue reconocido a nivel nacional. Fundamentalmente, es un vecino que siempre ha estado a disposición para poder brindar los saberes a quienes están interesados en las artesanías, siempre con la disponibilidad de dar sus conocimientos en General Pico, en la provincia, incluso viene de la provincia de Córdoba también de dar talleres. Para este Concejo es una gran satisfacción y un honor poder reconocer y destacar la trayectoria de Coco como ciudadano de nuestra localidad y que tanto ha brindado a la cultura y a las artes en nuestra provincia y que nos representa a nivel nacional”.

Sobre la diversidad de reconocimientos que impulsa el cuerpo legislativo local López destacó, “Creemos son muy importantes, en los distintos ámbitos hemos destacado a personas que han dado mucho a la ciudad, a la provincia, y que se han destacado por su trabajo o en el caso de los deportistas o las deportistas en los logros que han obtenido a nivel nacional y a nivel internacional. También en este último tiempo hemos destacado la gran labor y el compromiso y responsabilidad que ha tenido todo el personal de salud pública, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas y a todo el equipo de salud por el gran trabajo puntualmente en época de pandemia y hoy fue el turno de Coco”.

El vice intendente finalmente sostuvo que “vamos a seguir en esta línea seguramente con todos los piquenses y las piquenses que se destacan en distintos niveles, en diversos ámbitos, porque sirve para visibilizar, para que la comunidad píquense sepa qué hacen, cómo lo hacen, el esfuerzo que hacen, todo lo que brindan otras personas y para que se repliquen este tipo de acciones, en este caso las artesanías”.