49 personas permanecen internadas en hospitales de distintos partidos bonaerenses. Hay 10 detenidos. El Ministerio de Salud de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica.

Al menos 20 personas murieron por la aparente ingesta de cocaína envenenada y 49 permanecían internadas en hospitales de distintos partidos bonaerenses, según informaron fuentes del Gobierno bonaerense, mientras que el fiscal general que interviene en la causa dijo que se sospecha de un hecho intencional.

Los voceros detallaron que de los internados, 21 están con asistencia respiratoria mecánica en los hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López.

«Durante la madrugada de este jueves, los ingresos y consultas al sistema de salud fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología. Estos casos refirieron alteración del estado de conciencia, vómitos, mareos y cefalea», señaló el parte emitido a las 8 de este jueves.

Este miércoles, el Ministerio de Salud constituyó un comité de emergencia para seguir la evolución de los casos en tiempo real y en articulación con los servicios de toxicología de la red bonaerense que estuvo operativo durante toda la madrugada.

Por otro lado, -continúa el informe- se reforzó la distribución de medicamentos para el adecuado tratamiento de los pacientes, se sumaron dos unidades de terapia intensiva móvil para el sistema de traslados y se emitió una alerta epidemiológica a todos los hospitales bonaerenses.

Debido a la masiva intoxicación, el Ministerio de Salud provincial emitió por la tarde un «alerta epidemiológica» por «probable intoxicación con opiáceos» ante «la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína.

Sobre las circunstancias del episodio, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, dijo que «puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas», ya que no hay antecedentes de este tipo, lo que lo lleva a pensar que «la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo».