Gloria es una piquense que ha quedado en situación de calle, tras un desalojo repentino sucedido ayer a media tarde. Ha pasado la noche en la plazoleta de la 21 y la 106, junto a su hijo Raúl de 19 años, pero además tiene otros dos a su cargo Vanina de 14 y José de 17 pero que por estas horas se encuentran con otra hija mayor.

La mujer contó que la propietaria del lugar donde vivía le pidió el lunes que dejara la casa porque un hijo de ella iría a vivir allí a partir de hoy. Así que Gloria tomó sus pocas pertenencias y se trasladó a la plazoleta.

Dijo además que desde Asistencia Social le buscarán un lugar en el que quedarse, pero ella insiste en que no es que no pueda pagar un alquiler, sólo que no está en condiciones de pagar un valor eleveado, y si bien no tiene un empleo formal, ella es pastelera y vende de manera ambulante y además vende cosméticos por catálogo.

Si alguien la puede ayudar, Gloria dejó su número de contacto 2302-617889.