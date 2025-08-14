Choque frontal en la ruta nacional 35 entre Winifreda y Santa Rosa. Un muerto

Una mujer falleció y dos personas más sufrieron heridad de consideración, fue el saldo de un choque frontal ocurrido poco antes del mediodia en la ruta nacional 35 entre Winifreda y Santa Rosa. La ruta se encuentra interrumpida, informó la policía pampeana.

La colisión se produjo entre una pick up Chevrolet S10 y un utilitario, quienes chocaron de frente en el kilómetro 365, a la altura de la el Guanaco, al sur de Winifreda. La mujer viajaba en el utilitario.

La policía investiga el siniestro vial, mientras que los heridos fueron trasladados al hospital Favaloro en Santa Rosa.