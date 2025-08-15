Festival de las Infancias el domingo 24 en El Parador

La Municipalidad de General Pico anunció el Festival de las Infancias en el CDI “Mi Infancia” de barrio El Molino. El evento, libre y gratuito, será el domingo 24, desde las 14:00, en El Parador.

El festejo central del municipio se concretará gracias a un trabajo mancomunado entre las secretarías que lo integran junto a diferentes instituciones del medio.

En el predio mencionado, la apertura del evento estará a cargo de las murgas municipales. Luego, Perro Salvaje y La Risotada estarán musicalizando y animando la tarde, que cerrará con la presentación de Vuelta Canela.

Las y los más pequeños podrán desarrollar actividades deportivas, acordes a sus edades y habilidades motrices, acompañados y acompañadas por estudiantes del ISEF. También tendrán la oportunidad de participar del Parque de Educación Vial, para lo cual quienes concurran podrán llevar sus bicicletas.

En la misma línea y para el entretenimiento de ellas y ellos, se instalará un espacio de arte creativo junto al Bibliomóvil, para potenciar la imaginación y promocionar la lectura.

Habrá alternativas vinculadas a nuestra Reserva Natural Urbana, con el objeto de que las familias puedan acercarse al lugar y disfrutar del mismo.

Desde el Área Programática de Salud del Hospital Gobernador Centeno presentarán la iniciativa Lecturarte y otras relacionadas a la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Durante la jornada, se ofrecerá un refrigerio que estará a cargo de representantes del Sindicato de Camioneros.

Para aquellos y aquellas que lo requieran, se instalará un sitio de autorregulación sensorial.

Cabe agregar que se dispondrá de transporte en todos los CDT barriales, a partir de las 13:30, para quienes deseen asistir a este festejo.

Estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Luna Echegaray; la directora de Familia, Ivana Pérez Santillán; la directora de Desarrollo Comunitario, Silvina Romero; la directora de Deportes, Mariela Lera y la jefa del Departamento de Educación Vial, Viviana Prieto.

Celebramos la niñez

Sobre ello, Gabriela Luna Echegaray expresó: “Este año tomamos la decisión de volver a El Parador, donde las familias se congregan de manera habitual y es un espacio que nos brinda mucha comodidad. Será una propuesta muy variada para que las y los niños puedan disfrutar”.

“Para que el día sea verdaderamente una fiesta, brindaremos espectáculos y entretenimiento de calidad. Es por eso que centralizamos los recursos. Las y los esperamos a todas y todos los que quieran ser parte para que realmente se apropien de la propuesta”, concluyó la funcionaria.

Más actividades

Previo al evento mencionado, el viernes 22 se llevará adelante una iniciativa intergeneracional pensada para niños y niñas de los diferentes centros de desarrollo infantil y personas mayores.

Posteriormente, el sábado 23, integrantes del grupo Vuelta Canela dictarán un taller de Formación en Dinámicas Musicales y Teatrales destinado a educadoras y educadores. Será a las 10:00, en El Viejo Galpón.

La propuesta requiere inscripción previa por lo que quienes deseen sumarse pueden anotarse en el siguiente link: https://forms.gle/UrnqVPJNCE9KgLNV9