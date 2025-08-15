La Pampa suspendió en el 2017 y 2022 compra con dos droguerías mencionadas en la venta de fentanilo

Ante versiones difundidas en medios nacionales, el Ministerio de Salud provincial aclaró que había puesto fin a su relación comercial con la Droguería Alfarma en el año 2022 y que desde el año 2017 no concretó compras con la Droguería Nueva Era.

El Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa comunicó que desde el año 2022 tiene suspendida toda relación comercial con la Droguería Alfarma, y que desde el año 2017 no se registraron procesos de compra con la Droguería Nueva Era.

Ante declaraciones difundidas en medios nacionales, en el marco de la cobertura sobre casos de fentanilo, el Ministerio de Salud provincial informó que la suspensión de vínculos con la Droguería Alfarma fue dispuesta tras detectarse oportunamente irregularidades en los procesos de control realizados por esta cartera. Como consecuencia, se procedió a la interrupción inmediata de la relación comercial hasta tanto se resolvieran las inconsistencias observadas. En el marco de las acciones correctivas, se aplicaron sanciones económicas conforme a la normativa vigente.

Asimismo, ratificó que desde el año 2017 no existen registros de compras ni vínculos comerciales entre el Ministerio de Salud de La Pampa y la droguería Nueva Era.

El Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa actúa en estricto cumplimiento de la legislación vigente, tanto en el orden provincial como nacional.