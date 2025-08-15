Cierre sorpresivo del Paso Cristor Redentor

Un cierre sorpresivo del Paso Cristo Redentor complica el inicio del fin de semana largo. Las autoridades chilenas tomaron la decisión de cerrar el complejo en Los Libertadores, dejando varados a cientos de automóviles y camiones que habían salido de Mendoza con destino al país vecino.

A pesar de las buenas condiciones climáticas en la alta montaña, con cielo despejado, los pronósticos de Chile anticiparon una fuerte inestabilidad y probabilidad de nevadas. Esta situación llevó a las autoridades chilenas a actuar de forma unilateral.

La medida ha generado gran indignación entre los viajeros, ya que los últimos reportes de ambos países habían garantizado la apertura del paso.

Muchos argentinos disfrutaban de un día no laborable y se encontraban en la ruta internacional cuando se toparon con el abrupto cierre.

La situación se torna caótica, con cientos de camiones varados en Uspallata y a lo largo del corredor bioceánico. El malestar entre los conductores es evidente, dado que muchos debieron regresar a la ciudad de Mendoza. Aún se desconoce cuándo volverá a abrir el paso.