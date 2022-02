A raíz de lo manifestado ayer por el concejal piquense Luis Clauzure (Propuesta Federal), su par Alicia Campo (Frejupa) desmintió que haya posibilidades de un adelantamiento de las elecciones provinciales.

Recordemos que Luis Clauzure, en una entrevista mantenida con Radio 37, dijo que «calculaba» que pudiera haber «un adelantamiento e incluso un desdoblamiento de las elecciones», aunque no dio mayores precisiones sobre su apreciación, a lo que consultada Alicia Campo respondió que «no sé de dónde saca esa información, nosoros no tenemos ningún dato que revele que se pueda llegar a adelantar las elecciones».

«Las elecciones serán el año que viene. La provincia no adelanta las elecciones, La Pampa respeta un cronograma nacional y a partir de las definiciones nacionales, los gobiernos alineados al gobierno nacional cumplen con las directivas, no solo a nivel institucional sino que también a nivel político, así que hoy por hoy no se habla de adelantamiento», sostuvo Campo.

Alicia Campo