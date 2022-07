Los síntomás de la crisis política y económica comienza a evidenciarse en los comercios piquenses perjudicando principalmente a los consumidores.

Negocios cerrados, suspensión de la venta de productos y remarcación de precios pudieron verse en el centro de la ciudad en una pequeña recorrida.

La incertidumbre es el denominador común evidenciada en algunos comerciantes que, aunque abrieron sus puertas, no están vendiendo y la respuesta ha sido la misma: “No tenemos lista de precios, no voy a vender si no sé si lo voy a poder reponer (la mercadería)”, como en el caso de un local de venta de bazar.

También se notó un incremento importante en precios de artículos determinados que el viernes tenían un precio pero el lunes ya tenían un incremento de hasta un 40% más, como se pudo comprobar en un comercio de electrodomésticos.

Pero además, hay quienes no están abriendo, y hubo un caso puntual en el que directamente dejaron un claro mensaje en la puerta de acceso donde un cartel indicaba las razones de cierre: “Hoy cerramos. Por falta de precios de reposición. Por falta de entrega de productos. Esperamos que Ud. sepa comprendere esta medida que las circunstancias actuales nos obligan a aplicar. Agradecemos que Ud. acepte nuestras disculpas y confiamos que esta cuestión será solucionada prontamente”.