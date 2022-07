El acto central será en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú al mediodía. A las 10 horas, concentración frente a Carnes Pampeanas.

Este miércoles, los productores llevan a cabo un nuevo paro del campo. La Mesa de Enlace lanzó un cese de comercialización con una “jornada de concientización”, que se espera que los productores estén a la orilla de las rutas para visibilizar sus reclamos.

Cada provincia tendrá diferentes puntos de movilización, pero el acto central de los dirigentes nacionales será en Gualeguaychú, Entre Ríos. Por su parte, este martes por la noche brindaron una conferencia de prensa para explicar los motivos del paro.

Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y CRA estuvieron presentes en esta jornada para comunicar detalles de la medida. Además, participaron los dirigentes de las entidades provinciales.

José Colombatto, presidente de Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), señaló que la gente está cansada de no tener previsibilidad, no saber qué va a pasar con los insumos, que planificar. Al mismo tiempo, manifestó que se llegó a un punto límite.

Por su parte, el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, sostuvo que la ciudadanía argentina necesita un rumbo, un norte, una claridad por parte del gobierno, pero también desde la oposición. “La sociedad está sumergida en una profunda depresión, sumergida en una inflación que golpea a todos los sectores, en donde claramente nosotros, por el campo, podemos aportar soluciones”, agregó.

También habló el presidente de CRA, Jorge Chemes y dijo que el paro es un llamado de atención, un grito de desesperación con un campo que no da más. “Hay un nivel de incertidumbre y de desconfianza que se genera no solo en el sector agropecuario, pasa en todos, pero que en el campo ocurra esto provoca resultados negativos importantes”, sumó en su argumentación.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, también se refirió a la jornada y sostuvo que hay que trabajar para sacar adelante al país. “Los hechos me llevan a preguntar si esta gente que está gobernando, ¿quiere que el campo siga trabajando?, o desea que nos dediquemos a otra cosa”, se preguntó Pino.

Además, agregó que salir a laburar, recorrer estaciones de servicio para mendigar un litro de gasoil, no poder comprar un fertilizante porque el proveedor no entrega debido a que no sabe qué va a pasar mañana es preocupante. “Se trata de una jornada de demanda, mostrando lo que pedimos, algo que no nos vamos a cansar de realizar, además de demostrar lo que somos capaces de hacer por una Argentina que no puede seguir como está”, sostuvo sobre la medida de este miércoles.

El vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, expresó que están buscando soluciones y reclamó a los políticos que tomen conciencia de lo que está pasando. “No trabajamos para un partido político, sino que queremos que se resuelvan los problemas de la gente”, sostuvo.

De esta manera, a partir de las 10 los productores se concentrarán en la ruta nacional 14 y se movilizarán hasta la intersección de la ruta nacional 14 y ruta provincial 16. Desde las 12 se espera que comience el acto central con la palabra de los dirigentes nacionales.