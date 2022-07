La Municipalidad de General Pico convoca a adultas y adultos mayores de 60 años que deseen participar en danza, pintura y cuento, de cara a los Juegos Deportivos Pampeanos. Las personas interesadas podrán anotarse y presentar sus propuestas hasta el 16 de agosto inclusive. Deberán contar con carnet de vacunación al día (dos dosis mínimo).

La primera instancia local se realizará el lunes 22 de agosto en MEDANO, calle 11 N° 1185. A partir de esta fecha se obtendrán las personas que representarán a General Pico en la final provincial que se realizará los días 29, 30 y 31 de agosto en la Ciudad de Santa Rosa. La final nacional se disputará en la provincia de San Luis.

REGLAMENTO

En relación a las consignas establecidas para cada temática, la disciplina danza será para parejas que se desenvuelvan dentro del repertorio folklórico nacional, y que, el día de la presentación, deberán asistir con el tema musical seleccionado.

En el caso de pintura, las obras deberán ser originales, de autoría individual y no haber recibido premios previos. El tamaño no podrá exceder los 60×60 cm y podrán ser realizadas en diferentes materiales e incluir técnicas mixtas. Las propuestas deberán presentarse con los datos personales de la o el autor: nombre, apellido, DNI, categoría, teléfono y/o mail de contacto.

Finalmente, para la disciplina cuento, los escritos deberán ser inéditos y no exceder las cuatro carillas (Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5, márgenes: 2,5 cm). Al igual que en pintura, las propuestas deberán presentarse con los datos personales de la o el autor: nombre, apellido, DNI, categoría, teléfono y/o mail de contacto. Los cuentos deberán ser originales, de autoría individual y no haber recibido premios previos.

La inscripción para las disciplinas artísticas podrá realizarse en MEDANO, calle 11 N° 1185, hasta el martes 16 de agosto inclusive, o por teléfono al 2302-329300 o al 329301, de lunes a viernes de 7.00 a 13.00 horas.