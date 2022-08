“Son momentos en los que el rol del Estado tiene que ser claro, moviendo la economía a partir de la inversión pública y apuntando a que se mantenga el nivel de consumo», dijo el gobernador Sergio Ziliotto en ocasión de encabezar hoy, en General Pico, las licitaciones de 200 viviendas de la operatoria nacional “Casa Propia” y de dos Jardines de Infantes Nucleados. Las obras prevén una inversión de $ 1.986.453.365,06. El mandatario pampeano fue recibido por la intendenta Fernanda Alonso y acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el ministro de Educación, Pablo Maccione; el presidente del IPAV, Jorge Lezcano. Estuvieron presentes también las diputadas Carina Pereyra y Lilia Caimari, el legislador Martín Balsa, concejales y representantes de las empresas oferentes.



Concreciones y respuestas

“Cada visita del Gobernador nos trae la posibilidad de seguir concretando obras y dar respuestas a necesidades que tenemos», afirmó la intendenta Alonso y destacó que “en este caso es nada más y nada menos que la inversión en educación y en vivienda, dos pilares tan importantes en la vida de cualquier ser humano”.

La jefa comunal detalló que “son dos mil millones los que están siendo invertidos, que General Pico necesita y venía esperando desde hace mucho tiempo la posibilidad de retomar este ejercicio del acceso del derecho a la vivienda, al cual siempre nos tuvo acostumbrados el gobierno de La Pampa”.

“Pasaron cosas, pasaron gobiernos, y tuvimos la interrupción de esta política pública. Por eso hay familias que esperan ansiosamente este derecho”, amplió la jefa comunal.

Para concluir, Fernanda Alonso afirmó que “estos niveles de inversión no sólo satisfacen las necesidades de la gente, sino que también generan empleo y eso hoy es fundamental”.



Cumplir la palabra

El gobernador Ziliotto, mostró su satisfacción por estar en General Pico “y más viniendo a devolver la confianza que nos dieron las y los piquenses cuando nos eligieron para administrar sus recursos. Quienes representamos al Poder Ejecutivo Provincial, acompañamos estos anuncios que tienen un gran significado. Porque volvió el Fonavi, después de muchos años, a General Pico”, donde no se licitaban viviendas con recursos nacionales desde la anterior gestión justicialista al frente del Ejecutivo Nacional.

“Lo que nos moviliza -aseveró el mandatario pampeano- es cumplir con la palabra. Cuando hacíamos la campaña electoral, junto con Fernanda, decíamos que íbamos a poner todo nuestro esfuerzo para mantener el nivel de actividad de la obra pública que veníamos teniendo históricamente en gobiernos justicialistas, tanto a nivel provincial como municipal. Y hoy estamos haciendo el mayor esfuerzo para devolver, con acciones, con respuestas, esa confianza que nos dio la ciudadanía en las urnas, en 2019”.

El Gobernador analizó que “desde el punto de vista ideológico, la conjunción de estas licitaciones tiene que ver con un objetivo: fortalecer la familia. La familia crece, se desarrolla, se integra a partir de un techo propio y los principales actores de la familia son los niños y su educación. Porque cuanto más invertimos en la niñez, mejor futuro vamos a tener como sociedad”.



Potenciar la actividad económica es rol del Estado

“Esta inversión -dijo Ziliotto- significa un fuerte impacto económico, a partir de la concepción de cuál debe ser el rol del Estado. Hoy aquí no sólo estamos logrando una mejor calidad de vida para los destinatarios directos de esta solución, sino también estamos potenciando la actividad económica y generando puestos de trabajo”.

Explicó que “en cada una de las licitaciones, cuesta que haya empresas que se presenten, y no es que las empresas no quieran trabajar, invertir o seguir confiando en la Provincia; sino que muchas veces conseguir el recurso humano capacitado no es sencillo, son tiempos difíciles, donde la economía tiene una gran volatilidad e incertidumbre”.

“Estos -enfatizó- son momentos en los que el rol del Estado tiene que ser claro, moviendo la economía a partir de la inversión pública y apuntando a que se mantenga el nivel de consumo para reactivar la economía de abajo hacia arriba. Siempre decimos, desde nuestra doctrina, que se activa la economía poniéndole la mayor cantidad de plata posible en el bolsillo a los que menos tienen, a los asalariados, a los cuentapropistas, para que eso genere actividad económica”.

“Es -concluyó Ziliotto- lo que venimos haciendo, a través del acompañamiento a todos los sectores, a través del Banco de La Pampa, para que ese nivel de consumo no se detenga a pesar de la crisis económica que hoy está viviendo la Argentina y que significa que el comercio, los servicios, la industria, tengan un volumen de venta que nos permita sostener el ritmo de esa rueda virtuosa que es: mayor actividad económica, mayor cantidad de puestos de trabajo, mayor calidad del salario, que es algo pendiente que tenemos en Argentina, no lo olvidamos y por eso trabajamos día a día”.



200 viviendas

Se ejecutarán a través del Programa Nacional “Casa Propia” que prevé, en este caso, la construcción de 200 viviendas para General Pico divididas en cuatro zonas. La operatoria tiene presupuestos oficiales “tope”, se rige por el índice UVI –Unidad de Vivienda- y en el caso de estas viviendas fue establecido en el mes de enero de este año, por lo que ha sido actualizado a valores de junio de 2022.



Para la Zona A -46 viviendas- el presupuesto actualizado asciende a $ 363.901.347,18 y presentó oferta la empresa EcoP SRL.



Para la Zona B – 46 viviendas- el presupuesto actualizado es de $ 363.901.347,18 y cotizó la empresa EcpoP SRL.



La Zona C -46 viviendas- tiene un presupuesto actualizado de $ 363.901.347,18 y las ofertas correspondieron a las empresas Balent Eduardo Oscar y EcoP SRL.



En la Zona D -62 viviendas- el presupuesto actualizado es de $ 490.591.417,30 y las empresas que cotizaron fueron: Construcciones Góndolo, EcOP SRL y Balent Eduardo Oscar.



JIN Nº 2, refacción y ampliación

Con un Presupuesto Oficial, a junio de 2022, de $ 126.312.987,13 y un plazo de entrega de 240 días, la propuesta consiste en ampliar dos salas a continuación de las existentes y otras dos hacia el lado opuesto, dejando el SUM de por medio.

En tanto también se ampliará la superficie del SUM, que actualmente es reducido debido a que por razones de operatividad, el original fue subdividido y destinado a otras áreas. En este caso el oferente fue la empresa “Jorge Luis Guerrero”.



JIN Nº 27: construcción

Se proyectan construir seis salas con sus respectivos núcleos sanitarios, cocina, sala de reuniones y SUM acorde a la matrícula proyectada. Previamente se demolerá la construcción existente, para dar lugar a la nueva obra.

El Presupuesto Oficial, calculado a junio de 2022, asciende a la suma de $ 277.844.919,09 y tiene un plazo de entrega de 365 días. Ofertó la empresa “Gondean Gustavo”.

