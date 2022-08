«Creo que le falta un poco de política al gobierno, sobre todo al presidente del partido», afirmó el exgobernador durante un acto en la localidad de Victorica.

El exgobernador Rubén Marín aseguró que «el peronismo tiene que dejar la soberbia de lado» y apuntó contra el gobernador y presidente del PJ, Sergio Ziliotto, al que acusó de no hacer política. Se quejó porque «perdimos una elección y me gustaría saber qué análisis hizo».

Marín estuvo el viernes en un acto en la Unidad Básica de Victorica junto a su hijo y diputado provincial, Espartaco Marín y militantes de Convergencia Peronista de Santa Rosa y de la localidad.

«Algunos quieren eliminar Convergencia, en realidad me quieren eliminar a mi y todavía camino…. El peronismo tiene que dejar la soberbia de lado, juntos podemos llegar, sino vamos juntos podemos tener problemas. Las pasiones no pueden primar», comentó Marín.

«Creo que le falta un poco de política al gobierno, sobre todo al presidente del partido. No digo politiquería sino tener informada a la gente, perdimos una elección y me gustaría saber qué análisis hizo el gobierno para ver cómo corregís y amplias la base. Lo que tenemos que hacer es juntar al peronismo sino somos boleta», afirmó en un diálogo que reprodujo el portal ZonalPress.

Agregó que al peronismo «hace falta un Congreso y tener un espacio político, le hace falta calle».

También dejo una frase sobre el peronismo de Victorica. «Se tienen que juntar, bajar las pasiones, y las broncas sacárselas en una pieza y que se caguen a trompadas si quieren. Hoy los pueblos los precisás, no sobran votos», expresó.

Realidad nacional

El cuatro veces gobernado de La Pampa, también se refirió al contexto nacional y al gobierno de Alberto Fernández. «Esperemos que cambie, que mejore la economía, en primer lugar tener una predisposición de la sociedad, estamos todos mal, esta es la realidad. Económicamente el problema es delicado», comentó.

Mencionó que al gobierno Nacional el falta federalismo. «El sectarismo me parece que no lo tiene el peronismo sino está afuera. Noto que en el contexto nacional. El interior está en los discursos pero no en los hechos. Ahí manejan capital y provincia», se quejó.