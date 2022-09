“En el contexto que atraviesa el país, ver el interés de estas empresas por invertir en La Pampa nos llena de satisfacción y nos compromete a seguir trabajando codo a codo con el sector privado”, subrayó el gobernador Sergio Ziliotto durante la presentación de las propuestas.

El mandatario destacó que La Pampa tiene ventajas comparativas como el Plan de Incentivos Fiscales o los programas Fortalecimiento de Trabajo y Puente al Trabajo Pampeano, pero sobre todo valoró “el capital humano” que conforman pampeanas y pampeanos.

La actividad se llevó a cabo esta mañana en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y contó con la presencia de la ministra de la Producción, Fernanda González; el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli; el director de la Agencia I-COMEX, Sebastián Lastiri; el escribano general del Gobierno, Martín Ellal; funcionarios provinciales y representantes de las empresas que presentaron propuestas.

Ziliotto destacó que la reactivación de la ex planta Calzar está “directamente vinculada al proceso de sinergia público-privada que pusimos en marcha en La Pampa hace tiempo, buscando el crecimiento y desarrollo de la provincia con inclusión social”.

Consideró que en esta segunda experiencia de reactivación de infraestructura industrial ociosa -la primera fue la ex planta Montenegro- “también hay un rol importante y decisivo del Estado” y aclaró que el objetivo en ambos casos es el mismo, “aunque se sustenta en distintas figuras jurídicas”.

Reveló que en la actualidad la ex planta Montenegro, “a partir de la intervención del sector privado en sociedad estratégica con el Estado, hoy está cobrando vida y día a día genera actividad económica y puestos de trabajo”.

Afirmó que, si bien el proceso la planta de Calzar es similar al que se concretó con Montenegro meses atrás, “hoy no se puede soslayar los momentos que sufre la Argentina desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, por lo que ver hoy el interés del sector privado, con 14 propuestas presentadas, nos llena de satisfacción y nos compromete a seguir trabajando codo a codo con el sector privado”.

El mandatario tuvo palabras de reconocimiento hacia los empresarios pampeanos que siguen apostando a invertir en La Pampa y dio la bienvenida a los que, desde otras jurisdicciones, consideraron a la Provincia como destino de inversión.

La Pampa y sus ventajas comparativas

Ziliotto destacó que La Pampa “es una Provincia que ofrece muchas ventajas comparativas para invertir, pero el principal capital es el humano. La Pampa es una Provincia amiga, una Provincia tranquila que demanda empleo, cuya generación es uno de los principales objetivos de este Gobierno”.

“En los tiempos que vivimos no alcanza con generar empleo, sino que debemos trabajar en generar salarios de calidad”, subrayó el mandatario y aclaró que “en la situación que vive la Argentina nosotros no vamos a correr el cuerpo, asumimos las responsabilidades que nos tocan, y si bien hay cuestiones exógenas que complican los objetivos, no vamos a bajar los brazos: vamos a seguir apostando a generar actividad económica, empleo y salarios de calidad”.

Detalló que la infraestructura industrial que se ofrece “está en óptimas condiciones y por eso buscamos ponerla en marcha, no nos mueve un negocio inmobiliario, queremos que vuelva a ser un espacio que genere trabajo”.

Finalmente se refirió a otros beneficios vigentes en La Pampa como son las Ley de Incentivos Fiscales que propone que a más actividad económica menos impuestos, y los programas de Fortalecimiento de Trabajo y Puente al Trabajo Pampeano que subsidian la generación de empleo a partir de un rol activo del Estado.

Comisión de preselección

La ministra explicó que se conformará “una comisión de selección de proyectos, integrada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Agencia I-Comex, la Dirección de Desarrollo Industrial y, de acuerdo con la normativa, podemos invitar a otros organismos. Por lo tanto, según el tipo de proyectos presentados, haremos las invitaciones para que participen”.

La titular de Producción destacó que al “analizar las alternativas de la inversión privada se tendrán en cuenta diferentes aspectos, ya que las inversiones previstas tienen que estar orientadas a la ampliación de la producción, la incorporación de nueva tecnología, el desarrollo de nuevos productos, la consolidación de cadenas productivas, la diversificación de mercados o el desarrollo de infraestructuras productivas, servicios de logística o transporte; y deberán tener un impacto en el desarrollo regional y contribución al mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la población en general”.

Adjudicación

La convocatoria se realizó en el marco de la Ley N.º 2114, de creación del Parque Industrial, y su Decreto Reglamentario N.º 2159/22. Vanina Fernández, subsecretaria de Industria, Comercio y PYMES del Ministerio de la Producción detalló que “tenemos un trabajo arduo para identificar quienes son los mejores proyectos para radicarse en el inmueble”.

“La convocatoria -dijo la funcionaria- especificaba que podía haber propuestas para la totalidad del inmueble o para alguna de sus partes, por lo tanto, se trata de seleccionar el mejor proyecto y analizar, si hay más de uno, cuáles son las actividades que pueden complementarse o convivir en un mismo inmueble y de qué manera se podría subdividir en condominio o propiedad horizontal”.

Especificó además que “una vez priorizados los proyectos, se presentarán ante la comisión administradora del Parque Industrial y continuar con el proceso de adjudicación, ya sea en alquiler con opción a compra directa, bajo la normativa del Parque, lo que requerirá más información del proyecto y de la o las empresas seleccionadas, para completar los criterios establecidos por normativa para radicarse en el Parque Industrial”.

Empresas y proyectos

Las empresas que presentaron proyectos con propuestas de inversión son: Pastorutti, Néstor Abel (fábrica de tableros e insumos para instalaciones eléctricas), Diesel Langé S.R.L. (Centro Logístico y Comercial), Díaz Distribuidores (Centro Logístico de Frío), Calzatex S.A. (textil-calzado), Galpón Dos S.A.S., Insumos Metalúrgicos S.R.L. (metalúrgica), Transporte Serra (Centro Logístico), Juan Pablo Azcárate Grupo Living S.A.S.( de muebles-textil), Refrigerados Santiago (Centro Logístico-Fabricación de pastas secas), Servicios Logísticos El Pampero (Centro Logístico), Ingentron S.R.L. (centro logístico), Metalúrgica Vita (metalúrgica), Paulo Tedeschi (fábrica de lozetas y guardas) y Terpa S.R.L. (fabricación de viviendas industriales).