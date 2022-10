El gobernador Sergio Ziliotto firmó y elevará a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley, en el cual se propicia la transferencia en carácter de donación del casi 47% del dominio de un inmueble propiedad de la Provincia de La Pampa, en favor del Club Sportivo Independiente de General Pico, donde otrora funcionara la sede social de la institución. La decisión se tomó poco después de la reunión que el Gobernador mantuvo con la dirigencia de la entidad «Roja» de la ciudad norteña, que agradeció el gesto.

La transferencia del porcentaje de la propiedad que se proyecta se vincula directamente con la institución, con su funcionamiento, con la finalidad social que persigue, la cual es ajena a cualquier tipo de fines lucrativos compatible con el bien común. En efecto, conforme a su estatuto, el club Sportivo Independiente estableció como fines primordiales el de fomentar entre sus asociados toda clase de deportes útiles y posibles; mejorar las prácticas deportivas y la cultura deportiva en general.

El proyecto también destaca que la donación se realizaría con cargos a la institución por el plazo máximo de 10 años, a computarse desde la fecha del instrumento público por el cual se traslade el dominio.

Los cargos comprenden la obligación de ceder el uso de sus instalaciones y espacios a la Provincia, para que ésta a través de las áreas competentes, desarrolle distintos programas y jornadas que involucran actividades deportivas, recreativas, de contención, de enseñanza y de educación, destinados a los niños, niñas y adolescentes.

En lo más de 100 años de vida el club demostró ser una institución muy importante para la ciudad y para la Provincia. El inmueble en cuestión es un emblema de la institución y se encuentra ubicado en la zona centro de la ciudad, el cual ha sido sede de la institución.

Dada su importancia y meritando lo expuesto, el proyecto expone que ve razonable que el club administre y disponga del porcentaje del inmueble, dado que será quien pueda realizar una mejor explotación de las instalaciones en pos de cumplir con sus fines sociales, deportivos, recreativos y educativos establecidos estatutariamente, en beneficio de sus asociados.

La donación se realizará con cargos a cumplir por parte de la institución. Los mismos resultan ser la inenajenabilidad del porcentaje respectivo por el cual tienen la prohibición de vender o ceder el derecho o el dominio como así también la prohibición de gravar el referido porcentaje.

El presidente del Club Sportivo Independiente, Damián Brun, celebró el proyecto enviado por el gobernador, Sergio Ziliotto, a la Legislatura provincial para transferir, en carácter de donación, casi el 47% del dominio (propiedad de la Provincia) de la ex sede social de la institución, ubicada en el centro de General Pico.

Valor histórico

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias expresó: “para nosotros no solo es una alegría e importantísimo recuperar patrimonio sino que era algo muy esperado, esto data de hace 15 años, venimos gestionándolo y buscando la vuelta para que se restituyera al club. La verdad que nos sorprendió gratamente que se fuera concretando el proyecto de ley, sabemos el esfuerzo que se hace para ello y lo que significa restituir patrimonio en estas condiciones así que muy agradecidos”.

Se trata de un amplio predio en la ex sede social del Club, en calle 18 entre 15 y 17, en pleno centro de la ciudad, “habíamos empezado a hablar con el resto de los condóminos para ir recuperando porcentajes, y esto va a ser un empujón muy importante para poder concretarlo”, añadió Brun.

La institución trabaja en varios proyectos, uno de ellos es la Escuela Secundaria, que aún está en proyecto ya que hay que analizar la viabilidad del lugar, “espacios, tanto deportivos como para actividades físicas del club, necesitamos, a pesar que son gigantes los clubes y tienen instalaciones fantásticas siempre hay más demanda. Es no solo recuperar algo que al club le costó mucho y que tenía una significado importante porque era la sede social en el centro, sino ir solucionando necesidades edilicias que hoy no tenemos, por ello va a ser bienvenido”.

“Con el Gobernador tuvimos una reunión en General Pico, fue muy buena, entendiendo ambas partes los condicionantes y la necesidad, de nuestro lado, de tener ese espacio. Trabajamos con la gobernación y el municipio mancomunadamente en todo lo que es la vida social de nuestra ciudad, participamos en ella, los clubes son una herramienta muy importante para lo que es la salud de la juventud especialmente y de todos los ciudadanos, así que cuanto más espacios y lugares deportivos haya en la ciudad, más posibilidades hay que la gente los use”, concluyó el presidente del Club Sportivo Independiente, no sin antes esperanzarse en un tratamiento en la Cámara de Diputados antes de fin de año, “para darle utilidad a un espacio que tristemente se deteriora por el desuso”.