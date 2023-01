La hermana Martha Pelloni aseguró que espera «una sentencia ejemplar» en el juicio por el crimen del niño Lucio Dupuy. «No queremos más mamás que maten a sus hijos», afirmó. Confirmó que el próximo jueves 2 de febrero estará en Santa Rosa cuando se lea la sentencia contra las imputadas Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, madre del menor y su pareja.

«Estaremos un rato antes. Han prometido que quizás nos van a acreditar para poder entrar en la sala de la audiencia como lo pude hacer en el caso de Fernando Baez. Es una forma de acompañar a la familia de Lucio y a toda la gente que está luchando por este crimen tan atroz», dijo.

La religiosa se permitió reflexionar sobre el hecho y lo atribuyó a las «adicciones». «El consumo te lleva a una situación de violencia personal. Llega un momento de enajenación», comentó.

Agregó que «en este caso, creo que el hecho de que la mamá sea consumidora, se y tengo conocimiento que le encontraron plantaciones de marihuana en la casa, me comentó el abuelo. La mamá de Lucio venía de un tema de adicción. Esto es lo que provoca… suma al furor de la violencia. La violencia se aprende, si le suma la violencia de las adicciones. Imagínense cómo no va a ser un desastre con su vida y la de Lucio. Esperamos una sentencia ejemplar. No queremos más mamás que maten a sus hijos».

Si bien dijo que hay una cadena de responsabilidades en la escuela y los centros de salud, aseguró que «las que mataron a la criatura son estas dos mujeres». «Todo viene del maltrato. ¿Cuántas veces estuvo internado Lucio? ¿Qué pasó en esas clínicas que no denuncian el maltrato?. Los médicos tienen que saber de dónde provienen esos golpes. Los médicos tienen que investigar de donde provienen los golpes», dijo en declaraciones a LU100.

Fuente: El Diario

