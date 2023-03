La mujer puso un afiche aclarando que a la que buscan, ya no vive allí. «Estaba con mis dos hijas, de 1 y 3 años, y los tiros atravesaron dos puertas»

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar este martes, cerca de las 20, en Ayacucho al 6200, zona sur de Rosario. Allí balearon una casa por error y dejaron un mensaje amenazante. En total, fueron 5 o 6 disparos.

Tras el ataque, la actual inquilina de la propiedad colgó un cartel en la puerta para aclarar que la persona que los mafiosos buscan ya no vive allí.

En diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, Cecilia, la víctima relató: “Estaba tomando mate con mis dos hijas, tengo una nena de 3 años y un bebe de 1 año y 3 meses. Estaba con una amiga y sentimos unos tiros. Vivo en una casa de pasillo, que está al fondo. Los tiros atravesaron dos puertas y quedaron incrustados en un cantero de cemento”.

“Cuando me asomé, vi que eran tiros. Los de la carnicería de al lado me dijeron que tiraron a mi puerta. Yo alquilo hace un año y 5 meses, por inmobiliaria. Se equivocaron de puerta- aseguró-. Esta persona vivió en otro lugar. La nota decía “Arami traicionaste a la mafia, pagá las cagadas, comunícate, la próxima vez vamos de tu mamá”.

“La policía me dijo que ponga el cartel y salga en los medios para aclarar que no soy quien buscan. Tenemos miedo, no dormimos acá. Atravesaron 30 metros los tiros. Al lado de la puerta está la pileta en la que siempre están mis hijas. Siempre llego a las 20, ayer llegué antes, sino me encontraban en el pasillo”, concluyó.

