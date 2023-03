«Durante 20 años no resolvieron nada y en un año tuvimos 2077 detenidos».

Lo dijo el ministro de Seguridad de la Nación en una conferencia de prensa improvisada. “No hicieron nada en 20 años, nosotros con los números en la mano en 2022 logramos la detención de 2077 personas con mucho esfuerzo de hombres y mujeres de los servicios federales y muy tareas acertadas” dijo el ministro de Seguridad de la Nación en conferencia de prensa improvisada a Cadena 3 Rosario, desde su móvil en Buenos Aires.

Según el funcionario nacional “no tengo que evaluar yo a las policías de las provincias” pero advirtió que “si en algún momento entendemos que tenemos que intervenir porque lo solicitan, lo hacemos. Pero yo no soy quien para decidir una intervención”, remarca.

Para Aníbal Fernández “las cuatro fuerzas federales trabajan con mucha vocación” y resalta que “no hay saturación” en este sentido. “Vamos a hacer un trabajo en serio para resolver la situación abriendo una estrategia muy grande con un único comando para pensar con la misma cabeza y encontrar respuestas inmediatas”.

“Durante 20 años no pudieron resolver nada y nosotros en el primer año logramos ese nivel de detención de 2077 personas”, critica el funcionario de la cartera de seguridad.

“Yo voy a Rosario siempre para trabajar con nuestras fuerzas, no trabajo desde una computadora”, dijo Fernández quien remarcó que “el presidente no ejecuta estas cosas y no tiene por qué ir a Rosario. No se tiene que poner al frente de esta situación”.

Críticas a la política. “Hay varios juzgados sin cubrirse y me llama la atención que los legisladores de la región no hagan nada para solucionar esto”.

Comparte esto: Twitter

Facebook