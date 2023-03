Los resultados de las pruebas Aprender 2021 revelaron que el 44% de las alumnas y alumnos que terminan la primaria en La Pampa alcanzan conocimientos satisfactorios en matemáticas y lengua. El 97% de quienes empiezan la primaria terminan el nivel a la edad programada.

Estos son los resultados del sistema educativo pampeano que el Observatorio Argentinos por la Educación reveló de un estudio realizado en 2021. Comprendió el período 2016-2021 y es el primero que se realiza después de la pandemia con las pruebas Aprender.

A nivel del país, el 43% del alumnado termina con conocimientos satisfactorios en Matemáticas y Lengua y el 92% termina la escolaridad primaria en la edad prevista.

«La escuela primaria es una etapa fundacional en la vida de los niños y las niñas: sienta las bases en la construcción de los aprendizajes clave para el resto de la vida, como el razonamiento matemático, la lecto escritura, la comprensión de los conceptos básicos sobre el funcionamiento de la naturaleza y de las sociedades, el vínculo con las artes, la educación física, la tecnología, el cuidado de uno mismo y la posibilidad de vivir en una sociedad democrática», señala el informe.

«Es una parte esencial de la trayectoria educativa, que prepara para continuar los estudios secundarios y posteriores. ¿Cómo llegan los estudiantes al final de la primaria en nuestro país? ¿En qué tiempos? ¿Y con qué logros de aprendizaje? El objetivo de este informe es analizar las trayectorias escolares de los estudiantes durante la primaria tanto en términos de aprendizajes como su desgranamiento o rezago», explica.

Utilizando el Índice de Resultados Escolares, construido anteriormente para los estudiantes de la secundaria, se evalúa cuántos estudiantes de la cohorte que iniciaron sus estudios en primer grado en el 2016 llegan al final de 6° grado en el tiempo teórico esperado y con los conocimientos al menos satisfactorios de lengua y matemática.

Utilizando los Relevamientos Anuales entre los años 2016 y 2021, y las pruebas Aprender 2021 se construyen las trayectorias teóricas de los estudiantes de la cohorte 2016 y sus resultados de aprendizaje en lengua y matemáticas. Se utiliza 6° grado de la primaria dado que en ese grado se realizan las pruebas Aprender. Es importante remarcar que algunas provincias tienen una estructura de 6-6 (primaria-secundaria) años de escolaridad mientras que otras 7-5. De modo, que para aquellas con 6-6 estos resultados dan cuenta de su proceso de toda la trayectoria primaria. La utilización de los datos de la cohorte que inició primer grado en 2016 tiene la particularidad de que contiene a estudiantes que atravesaron la pandemia del COVID-19.

«Sin embargo, si bien los resultados se vieron algo empeorados durante el periodo, los resultados obtenidos tienen un componente estructural marcado, dando cuenta de que, si bien se reconoce un «efecto pandemia», los fenómenos que se describen datan de antes de ella, y hablan de la necesidad de fortalecer el nivel primario de modo sistémico», remarca el informe.

Para la cohorte 2011-2016, el Índice de Resultados Escolares fue de 37,0%, mientras que para la cohorte 2013-2018 fue 49,7%.

La cohorte 2016

Analizar la cohorte que empezó primer grado en 2016 nos permite entender cómo llegaron esos estudiantes a 6to grado en 2021, primer año del que se disponen pruebas estandarizadas para primaria en Argentina post pandemia.

En 1er grado en el 2016 entraron 746.565 estudiantes en edad teórica (6 años a junio), quienes compartieron escuela con 20.267 estudiantes con sobreedad. El desgranamiento a lo largo de los años de aquellos estudiantes que hacen su trayectoria escolar en tiempo teórico no se ve concentrado en ningún grado en particular sino que sucede de manera gradual. De los 746.565 estudiantes que empezaron en edad teórica en primer grado en el 2016, el 92% llegó a 6° grado en edad teórica (686.665). A diferencia de lo que ocurre en secundaria, el desgranamiento no se ve concentrado en algunos grados en particular (en secundaria dicho abandono se ve mayormente en 2do y 3er año), sino que es homogéneo a lo largo de los grados.

Un alto porcentaje de los alumnos llegan en tiempo a 6to grado Son tres las razones por las que un estudiante puede llegar fuera de tiempo teórico a un grado: repetir, arrancar la escolaridad fuera de tiempo y/o abandonar momentáneamente un grado.

En Argentina, la repitencia para el primer y el segundo grado se encuentra prohibida, dado que se toman ese primer y segundo grado como una unidad pedagógica. Sin embargo, aún se registran ciertos niveles, aunque bajos, de no promoción de grado. Para los grados posteriores, se registran también bajos niveles de repitencia, a diferencia de lo que ocurre en el nivel secundario donde se registran altos niveles de repitencia.

Si bien a nivel nacional la llegada a 6to grado en tiempo teórico es alto (92%), las trayectorias educativas en estos términos, muestran heterogeneidades entre provincias. Las provincias donde una mayor proporción de estudiantes alcanzan el sexto grado en el tiempo teórico son: Córdoba, Jujuy, Neuquén y Rio Negro, con el 99% de los estudiantes, La Pampa con el 97%. En el otro extremo se encuentran: Misiones (82%), Corrientes (78%) y San Juan (78%).

«La estrategia óptima para que más estudiantes lleguen en el tiempo teórico esperado y con los conocimientos necesarios de lengua y matemáticas queda por fuera de este informe, si bien existen evidencias de que la repitencia no parece ser la solución para la mejora en los aprendizajes, dado que la mera repitencia el año sin modificar las condiciones de aprendizaje suele perpetuar y hasta agravar el fracaso escolar», señala el Observatorio.

Las Aprender categorizan los puntajes de los alumnos en 4: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. Analizar en conjunto cuántos alumnos llegan en tiempo y forma a 6to grado nos permite responder a la pregunta de qué está logrando, en términos de aprendizajes, la escuela primaria argentina. En el análisis conjunto de estas dos variables se identifican 4 grupos: 1) aquellos que llegan a sexto grado en edad teórica y con conocimientos satisfactorios o avanzados de lengua y matemática; 2) los que llegan sexto grado en edad teórica y con conocimientos de lengua y matemática por debajo de satisfactorio; 3) los que llegan a sexto grado con sobreedad y conocimientos al menos satisfactorios; y 4) los que llegan a sexto grado con sobreedad y conocimientos por debajo de satisfactorios.

Los porcentajes a continuación hacen referencia al primer grupo. A nivel país se observa que el 43% de los estudiantes que ingresaron a primer grado en edad teórica en el 2016, llegaron al 6to grado en edad teórica y con los conocimientos al menos satisfactorios tanto en lengua como en matemática. Al desagregar por provincias se presentan variaciones en los resultados. Las tres provincias con mayor Índice de Resultados Escolares son: CABA (63%), Córdoba (56%), Río Negro (47%) y La Pampa (44%).

En el otro extremo se encuentran Corrientes (30%), Catamarca (26%) y Chaco (25%). Esto podría explicar, al menos en parte, los problemas que se observan en secundaria de fracaso escolar.

Un alto porcentaje de alumnos (57% promedio nacional) está comenzando la secundaria sin los aprendizajes necesarios para continuar su trayecto educativo. Al mismo tiempo, dado que al finalizar la secundaria los datos muestran que solo un 16% de los alumnos llegan en el tiempo esperado y logrando niveles de aprendizajes satisfactorios en lengua y matemática esto podría implicar que hay un efecto específico asociado al nivel secundario que da cuenta del fracaso escolar del 27% restante que vale la pena explorar en mayor profundidad, como proponen diferentes investigadores.

