Diez importadores internacionales de seis países recorrieron hoy empresas de Zona Franca con el objetivo de conocer los beneficios que ésta le ofrece a las empresas pampeanas, así como también para que las contrapartes conozcan de cerca la oferta de productos y servicios exportables que tiene la Provincia.

Participaron de la visita, Sebastián Lastiri, director Ejecutivo de la Agencia I-COMEX La Pampa; Germán Luqui, presidente de Comité de Vigilancia de la Zona Franca General Pico; Alejandra Alonso, directora de Relaciones Institucionales en Comité de Vigilancia Zona Franca; Eugenia Paturlanne, gerenta de Comercio Exterior, I-COMEX La Pampa; técnicos del CFI e importadores internacionales de España, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Chile.

Sebastián Lastiri y Germán Luqui brindaron la bienvenida y dieron una explicación sobre el funcionamiento y beneficios de la Zona Franca, con empresas radicadas que llevan adelante diversas actividades. Luego la delegación internacional recorrió las instalaciones de las empresas Pentasilo y Tecro Ingeniería.

El director Ejecutivo de la Agencia contó a la Agencia Provincial de Noticias que en el marco de las políticas de promoción de exportaciones que puso en marcha el gobernador Sergio Ziliotto, entre otras cosas con la creación de la Agencia I-COMEX La Pampa, “en esta ocasión, en conjunto con el Ministerio de la Producción y el trabajo en el marco de la EXPOPyMEs 2023 y las rondas de negocios internacionales que vamos a desarrollar, está la presencia de 10 importadores de seis países, cinco de Latinoamérica, uno europeo, con interés en distintos productos y servicios de La Pampa, algunos ya tradicionales como alimentos y bebidas, cereales y alimentos animales, silo bolsas, y otros, que este año nos pusimos un desafío, con un sector tan importante como el de servicios basados en el conocimiento”.

En ese contexto, Lastiri hizo hincapié en la presencia de la Agencia Internacional Madrid+D, “que se dedica a vincular empresas pymes de Madrid con empresas pymes de otros lugares del mundo. Así que buscando espacios donde nuestras empresas puedan crecer y vender sus servicios y conocimientos”. Este año, otra novedad es la incorporación de un vendedor internacional de servicios turísticos, “para que en lo que queda del día, junto con la Secretaría de Turismo de La Pampa, podamos contarle cuáles son los atractivos y productos turísticos que tiene la Provincia para ofrecer al mundo”.

Germán Luqui explicó que a partir de la propuesta de I-COMEX de esta visita de empresas importadoras, vinculadas a la EXPOPyMEs y rondas de negocios, “me pareció interesante que conozcan la Zona Franca, esta herramienta tan importante que tenemos dentro de la Provincia para lo que es radicación de inversiones, así que estuvimos contando sobre las particularidades de nuestro predio, los beneficios impositivos y tributarios, el tipo de empresas que están radicadas, así tiene los ejemplos de los productos a la hora de generar algún tipo de negocio”.

Jesús Rojo, de Madrid+D consideró muy interesante conocer la Zona Franca y sus beneficios para las empresas, “estamos participando en la EXPOPyMEs para poder acercar a las empresas madrileñas el ecosistema de La Pampa, para poder cerrar cooperación tecnológica y cooperación en investigación entre empresas madrileñas y empresas pampeanas”.

“Para nosotros es muy novedoso porque en España no tenemos Zona Franca, me ha parecido muy interesante el tema de beneficios a las empresas en recursos humanos, el beneficiarse con esos descuentos a la hora de contratar personal, que creo es interesante a la hora de atraer personal capacitado a la Zona Franca y desarrollar actividades de I+D, como las empresas que nos han presentado de conocimiento, digitales y software”.

Consultado sobre la EXPOPyMEs y las rondas de negocios, el importador europeo dijo: “mi objetivo es intentar conocer todas las empresas de La Pampa que trabajen en investigación y en innovación y a posteriori queríamos, con I-COMEX La Pampa, organizar encuentros virtuales con empresas no solamente madrileñas sino también de toda España para que haya ese primer contacto entre La Pampa y España y que surja, a futuro, cooperación tecnológica”.

