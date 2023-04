En la tarde de este jueves, el Senado de la Nación aprobó de forma unánime la Ley de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocida como Ley Lucio. Al respecto, el senador nacional de La Pampa Daniel Kroneberger, valoró el procedimiento: “Esta ley fue aprobada en el marco de una sesión regular, respetando los reglamentos como corresponde, y como cada senador de esta casa debe cumplir”.

Durante su intervención en el recinto, el senador por la UCR-Juntos por el Cambio, destacó: “No caben dudas de que es muy importante y necesario que en el Senado de la Nación hoy estemos tratando una Ley trascendental para estos tiempos; tiempos en que comienzan a visibilizarse algunas problemáticas no solo en Argentina, sino en el mundo. Y visibilizar implica estudiar los problemas, ponerles un nombre, describirlos y abordarlos desde distintas miradas. Se trata de debatir con madurez, con certezas y con responsabilidad, para encontrar soluciones en conjunto. Eso es visibilizar”.

Además, el senador oriundo de Colonia Barón dijo: “Sabemos que Argentina atraviesa un momento muy particular. Y esta vez no me refiero a la compleja situación económica o social que vive el país, me refiero a los 40 años de Democracia ininterrumpida que estamos a punto de alcanzar. Este tiempo nos invita a reflexionar; a mirar para atrás, a observar el presente y no perder de vista el futuro que queremos; ese futuro que aún podemos hacer que sea mejor, en especial, para los niños, niñas y adolescentes”.

En relación a los contenidos de la Ley, Kroneberger resaltó: “Esta iniciativa que a partir de esta votación se convierte en Ley abarca a todas las personas que se desempeñan en dependencias de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial… así como al personal de administraciones provinciales, municipales y de organizaciones vinculadas al deporte, la recreación, la sociedad y la cultura.

Por último, Kroneberger resaltó: “La Ley Lucio se convirtió en una bandera no solo en la provincia de La Pampa, sino en el país. Las familias, las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los vecinos de La Pampa y de cada rincón de la Argentina nos han marcado un camino. Ese camino se ha materializado en esta Ley. Porque esta Ley viene a visibilizar, a quitar velos, a ponerle voz a quienes a veces no la tienen, a proteger a los niños, niñas y adolescentes. Viene a cuidarles su presente y futuro”.

