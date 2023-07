La oposición desbancó al justicialismo en la provincia de San Juan . Marcelo Orrego, el gobernador electo de San Juan, agradeció a los sanjuaninos por el acompañamiento que tuvo, mientras que el actual gobernador Sergio Uñac, reconoció esta misma noche la derrota del peronismo en las elecciones provinciales y felicitó al candidato de Juntos por el Cambio.

«Vengo a reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia de San Juan. He tenido una comunicación con Marcelo Orrego, lo felicité y quedé a disposición de la transición, que deberá arrancar cuando ellos consideren oportuno», sostuvo el saliente mandatario cuyano.

En conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial, Uñac destacó que los candidatos de su sector «dieron todo, pero el pueblo se expresa».

En tanto en el búnker de Juntos por el Cambio fue todo festejo. “Quiero agradecer a todos los sanjuaninos que confiaron en nosotros”, dijo Marcelo Orreglo, el candidato de Unidos por San Juan que fue electo este domingo como el nuevo gobernador de la provincia.

Acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y José Luis Spert, Orrego habló luego de que Sergio Uñac reconociera la derrota. “Sabemos que no nos han regalado la confianza, nos la prestaron. Les digo que aquellos que no han estado de nuestra propuesta, sepan que este gobernador va a trabajar absolutamente con todos, sin distinción de ideología política. He venido a la política a trabajar, cumplir y hacer”.

Orrego, en el medio de su discurso, pidíó: “Quiero felicitar también a Rubén Uñac y a José Luis Gioja, a quienes respeto. Se merecen un aplauso”.

“Hay muchas cosas que se han hecho bien, pero hay muchas cosas que cambiar. Y a mí no me van a temblar las manos para hacer las cosas que hay que hacer. Los cambios que se vienen son cambios con certezas”, se despachó el gobernador electo.

Y, luego, se tomó un tiempo para agradecerle a Rodríguez Larreta, quien viajó para acompañarlo y lo secundaba mientras hablaba en el búnker de Unidos por San Juan: “Gracias por estar presente. Me dijiste que, más allá del resultado, ibas a estar acá. También gracias a Miguel Ángel Pichetto. También a todos los que se han comunicado conmigo, hay que ser agradecido. Gracias a Ricardo López Murphy y a Patricia Bullrich”.

