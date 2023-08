Una niña de 12 años le sacó el auto a su padre, chocó y falleció en el barrio Villa Posse, de la ciudad de Córdoba. Sus hermanos de 11, 6 y 5 años que iban en el auto resultaron ilesos. Según se conoció el papá le había dicho que no saque el vehículo hasta que no llegue a la casa, pero la niña no habría hecho caso, tomó el vehículo y salió con sus hermanos.

La menor viajaba en un Renault Sandero negro con sus hermanos de 11, 6 y 5 años, que resultaron ilesos. A la altura del kilómetro cuatro, perdió el control del automóvil y arrancó un poste tras el impacto.

El padre indicó fuera de micrófonos a Cadena 3 que no estaba en su casa y que le había dicho a su hija que no saque el auto y que esperaran a que llegue para llevarlos al club Banfield.

Sin embargo, la chica hizo caso omiso y tomó el vehículo. Según indicaron desde la Policía, estaba aprendiendo a manejar y en algunas ocasiones llevaba el vehículo a lavar a muy pocos metros de la casa.

El comisario inspector Daniel Segura dijo a Cadena 3 que los otros tres menores están sin lesiones de consideración, «apenas raspones y traumatismo. «Un testigo presenció el siniestro, no hay otro vehículo involucrado. Habría venido a velocidad y habría perdido el control en la calle de tierra. Derrapó y le dio al poste», precisó.

El oficial indicó que el padre le contó a la fuerza que le había ordenado a su hija que se quede en el domicilio.

Fuente: Cadena 3

