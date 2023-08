La diputada provincial y vicegobernadora electa, Alicia Mayoral, dijo que no hay saqueos sino que son “robos organizados que buscan desestabilizar”. Confió que Unión por la Patria podrá “dar vuelta” la elección en octubre y sostuvo que “hay que salir a buscar a cada elector que no fue a votar”.

“Invito a reflexionar. Qué nos están diciendo si no hay más salud pública y si no hay más educación. No subestimo al votante, pero Milei captó el voto bronca, la pobreza y el maltrago económico en que nuestro gobierno está atrapado”, analizó.

“No nos olvidemos lo que costó la democracia, una forma de defenderla es ir a votar”, remarcó y aseguró que no tiene dudas que Unión por la Patria “tiene la capacidad para dar vuelta la elección” en octubre.

“Hay que salir a buscar a cada elector que no fue a votar”, dijo, y admitió que “cuesta la realidad social, ir a encontrarse con los vecinos y seducirlos desde esta realidad económica”.

Aclaró que no fueron saqueos a supermercados los que se produjeron en algunas ciudades del país, sino “robos organizados que buscan desestabilizar”. Y cruzó a la vocera del Gobierno, Gabriela Cerrutti, quien había responsabilizado a Milei por los robos.

“No fomentemos más la violencia, ni la grieta. Seamos responsables y tomémoslo como robos organizados”, agregó.

Fuente: diariotextual

Comparte esto: Twitter

Facebook