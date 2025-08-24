Murió una mujer pampeana en choque contra un camión en la ruta 152

Una mujer de 38 años de edad, oriunda de General Acha y actualmente domiciliada en Santa Rosa, identificada como Cintia Natalia Linaza Rudolf , perdió la vida este domingo por la mañana a raíz de un choque frontal en la ruta nacional 152 entre el automóvil que viajaba y camión.

El choque frontal se registró entre un Volkswagen Gol Trend, conducido por la mujer que murió, quien circulaba en sentido oeste, con destino a Coronel (Chile), y un camión Volvo que lo hacía en dirección este, al mando de un chofer de Brasil, acompañado por su esposa y una hija.

Según los datos preliminares, el auto invadió el carril contrario por donde circulaba el camión, por lo que se cree que la víctima se podría haber dormido.