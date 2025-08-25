Encuentro de la primera promoción del Colegio Agropecuario de Realicó

En un restaurant en el cruce de las rutas nacionales 35 y 188 se reunieron los primeros egresados del Colegio Agropecuario de Realicó, hoy bajo la conducción de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Pampa.

El establecimiento fue inaugurado en marzo de 1971 de la mano de la Fundación de la Sociedad Rural Argentina, y luego de 53 años la institución cambió de conducción. Aquellos egresados en 1976, se convirtieron en la primera promoción del establecimiento educativo con la entrega del título de Agrónomo Especializado en Ganadería .

Es así que alrededor de 24 estudiantes, que compartieron las aulas y el internado, tuvieron la realidad de formarse muy bien en la profesión elegida y el haber compartido prácticamente la modalidad de internado durante 6 años, lo que hace prevalecer una realidad de fuerte amistad y casi familiar, de hecho que el encuentro de este sábado, como muchos anteriores, así lo demuestran.

La reunión estuvo llena de recuerdos y anécdotas y por supuesto la realidad que se vive cuando en algún momento -pero con humor- aparecen los relatos de los dolores articulares propios de los casi 70 años de vida de cada uno de los egresados.

Informe : Adolfo Sánchez