El Gobierno pampeano inaugurará este miércoles el Hospital del Barrio Federal de General Pico

El Gobierno de La Pampa inaugurará este miércoles a las 18:30 el Hospital del Barrio Federal de General Pico, una de las obras sanitarias más importantes de los últimos años en la provincia. El acto, que contará con la presencia de las principales autoridades provinciales y municipales, había sido postergado 24 horas por el fallecimiento del subsecretario de Asuntos Municipales, Rogenio “Kelo” Schanton, quien enfrentaba una prolongada enfermedad.

El nuevo centro asistencial, ubicado en la calle 409 N.º 2051, demandó una inversión superior a los $21 mil millones, de los cuales $20.500 millones se destinaron a la construcción civil y $1.000 millones al equipamiento médico y mobiliario de última generación. Además, el Gobierno provincial prevé una ampliación presupuestaria de $2.600 millones para completar futuras licitaciones vinculadas al proyecto.

La obra estuvo a cargo de las firmas pampeanas ILKA y BK, asociadas en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), lo que permitió sostener empleos locales y dinamizar la economía regional durante el proceso de ejecución.

Un hospital de Nivel 4 con tecnología de punta

El establecimiento cuenta con una superficie cubierta de 5.000 metros cuadrados y brindará servicios de internación, diagnóstico por imágenes, laboratorio, vacunatorio, farmacia, consultorios externos y cirugía. En esta primera etapa, el hospital dispondrá de 16 camas de internación, tres en el área de emergencias (shock room) —una de ellas preparada para aislamiento—, dos camas de observación y una de recuperación quirúrgica.

Su diseño arquitectónico incorpora pabellones independientes conectados por dos corredores diferenciados —uno público y otro técnico—, lo que garantiza una circulación segura y funcionalidad operativa. El modelo replica la experiencia del Hospital “René Favaloro” de Santa Rosa, con una puesta en marcha gradual de servicios hasta alcanzar la plena operatividad en los próximos seis meses.

Desde la administración provincial remarcaron que la construcción del hospital forma parte de una política sostenida de inversión en infraestructura sanitaria, pese al recorte de fondos nacionales y la paralización de obras públicas en distintos puntos del país.

“Este hospital es una respuesta concreta a la necesidad de descentralizar la atención y fortalecer la red de salud en el norte pampeano”, indicaron desde Casa de Gobierno, al destacar que la obra “no solo amplía la capacidad asistencial, sino que genera desarrollo y trabajo local”.

Con su puesta en marcha, el Hospital del Barrio Federal se consolida como un nuevo polo sanitario de referencia para General Pico y la región, marcando un avance significativo en la política de salud pública provincial.