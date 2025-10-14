Comenzaron los vuelos comerciales General Pico-Buenos Aires

En un acto encabezado por la intendenta Fernanda Alonso, en la mañana de este martes 14 de octubre fueron inaugurados los vuelos comerciales que unirán a General Pico y el Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad de Buenos Aires. La actividad tuvo lugar en las instalaciones del aeropuerto local.

A través de la web oficial https://americanjet.com.ar/ se podrán adquirir los pasajes para las diferentes frecuencias disponibles los días martes, miércoles, jueves y viernes.

American Jet S.A. será la firma encargada de brindar el servicio mencionado y para ello cuenta con certificación BARS Gold, que otorga los mayores estándares de seguridad que requieren estos viajes.

Con una duración de vuelo aproximada de 1:20 horas, la alternativa permitirá no sólo fortalecer a la localidad y la región, sino que promoverá y afianzará los lazos laborales, económicos, culturales y turísticos, entre otros.

Junto a la jefa comunal piquense, estuvieron presentes el gerente comercial de American Jet, Juan Maravilla; representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales, empresarios y empresarias, invitados especiales.

Unión aérea

La intendenta Fernanda Alonso indicó: “Gracias por compartir este hermoso momento que merecía nuestra ciudad. Existía un convencimiento de nuestros empresarios que, una vez más, nos muestra que el sector privado tiene la capacidad de proponerse un objetivo y cumplirlo”.

Agregó que “necesitábamos recuperar nuestra conectividad aérea y hoy es una realidad. No dudé que iba a ser así porque Pico siempre sorprende”.

“Cuando me llamó Jorge Arocena acompañé para que esto suceda porque entiendo que así deben ser las cosas en esta vinculación público-privada, ayudando en la gestión y colaborando para reincorporar esta alternativa”, amplió.

“Hoy empieza un camino que debemos sostener entre todas y todos, que nos compromete a mantener esta ruta. Porque estábamos seguros de esto, comenzamos con dicha idea desde el primer día”, señaló.

La mandataria local valoró la labor realizada mancomunadamente. “American Jet no está está trabajando de uno a uno, sino que lo hace con varios organismos, instituciones y empresas para que esto se pueda dar. Se adaptaron a esta propuesta y hoy lo estamos disfrutando mucho”.



Por último, aseveró: “Quiero también destacar el desempeño de Bomberos Voluntarios, quienes garantizan el despegue y aterrizaje de cada aeronave. Esto se da como consecuencia de un cuartel que está sumamente equipado y capacitado para abordar este tipo de situaciones”.

El gerente comercial de American Jet, Juan Maravilla, también se expresó frente a las y los asistentes. “Quiero agradecer a las autoridades, a la intendenta Fernanda Alonso, a Jorge Arocena, en representación de las y los empresarios, ya que esta opción no sería posible sin ellos”.

“Este no es un vuelo más, sino que es un puente que abre un mundo de oportunidades comerciales para la gente de la cultura, del turismo y une familias, lo que no es algo menor. Es un día muy gratificante para nosotros, les damos la bienvenida a todas y todos”, finalizó.

Jorge Arocena, una de las personas que dio impulso a esta iniciativa, afirmó: “Vamos a retomar algo que, en su momento, Pico tuvo. Tengo mucha ilusión como piquense que esto funcione y que contribuya a la comunidad local, como así también a la región. Muchas gracias a los que han colaborado y a quienes hicieron que estas instalaciones estén en perfectas condiciones”.